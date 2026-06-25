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Первый день конференции в Гданьске: основные моменты и итоги

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 17:32
Конференция по вопросам восстановления Украины в Гданьске: основные заявления
Конференция по вопросам восстановления Украины. Фото: URC 2026

25 июня в Гданьске проходит первый день Конференции по вопросам восстановления Украины, организованной совместно Польшей и Украиной. На ней собрались ключевые европейские политики, украинские правительственные чиновники и представители международного бизнеса. Участники обсуждают ситуацию с безопасностью, поддержку Киева и практические механизмы будущего восстановления Украины.

Новини.LIVE собрали ключевые заявления европейских лидеров по Украине.

Фридрих Мерц: безопасность как основа восстановления

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что восстановление Украины невозможно без долгосрочных гарантий безопасности. По его словам, именно стабильность является ключевым условием для инвестиций и послевоенной реконструкции.

Мерц подчеркнул необходимость продолжения военной поддержки Украины, в частности поставок современных систем противовоздушной обороны. Он отметил, что укрепление безопасности Украины напрямую укрепляет безопасность всей Европы.

Отдельно канцлер призвал Россию к переговорам и прекращению боевых действий, подчеркнув необходимость прекращения войны как предпосылки для любых политических решений. Также он напомнил об историческом германо-польском примирении как примере возможности преодоления конфликтов.

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Дональд Туск подчеркнул важность сохранения добрососедских отношений между Украиной и Польшей

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул важность сохранения добрососедских отношений между Украиной и Польшей. Он отметил, что сотрудничество должно основываться на практических проектах в сфере безопасности и экономики.

Гданьк
Партнеры Украины на конференции в Гданьске. Фото: URC 2026

Туск также заявил о необходимости продолжения поддержки Украины и развития совместных инициатив по восстановлению, которые должны укрепить экономические связи между странами.

Урсула фон дер Ляйен: Украина получила первый транш из 90-миллиардного кредита

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сохраняет позитивную динамику на поле боя и продолжает получать существенную поддержку от Европейского Союза.

Она также сообщила о начале нового финансирования, в частности о выделении первого транша из замороженных российских активов, который направляется на поддержку Украины.

"Сегодня мы перечисляем первый транш этого кредита (на 90 млрд евро, — ред.), это 3,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Я рада объявить об этом выделении средств сегодня", — сказала президент.

Роберт Фицо: боевые действия могут быть остановлены только путем переговоров

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул необходимость дипломатического пути для завершения войны, заявив, что боевые действия могут быть остановлены только путем переговоров. Он также подчеркнул важность сотрудничества в энергетической сфере и поддержки украинцев, находящихся в странах ЕС в качестве беженцев.

Фицо отметил, что энергетическая безопасность и трансграничная инфраструктура являются ключевыми направлениями сотрудничества между Украиной и Словакией.

Денис Шмыгаль: эта зима будет тяжелой

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украине необходимо восстановить более 10 ГВт генерирующих мощностей перед суровой зимой. Кроме того, необходимо создать около 3 ГВт новых децентрализованных мощностей.

"Эта зима будет тяжелой, и мы должны быть готовы", — подчеркнул министр.

Гданськ
Украинская делегация ведет переговоры в Гданьске. Фото: URC 2026

По его словам, готовиться необходимо независимо от того, продлится ли война или прекратится.

Также Шмыгаль сообщил, что в этом месяце Украина освободит больше территорий, чем РФ оккупировала с начала года.

Несмотря на разные акценты в выступлениях, участники конференции сходятся в одном: поддержка Украины, ее безопасность и будущее восстановление остаются стратегическим приоритетом для Европы. Основной фокус мероприятия — практическое сотрудничество, инвестиции и долгосрочная стабильность региона.

Как писали Новини.LIVE, следующая Конференция по восстановлению Украины состоится в Эстонии. Премьер страны Кристен Михал отметил, что на ней партнеры Украины "будут развивать импульс", полученный в Гданьске в этом году.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала заключение 160 соглашений на сумму более 10 миллиардов евро в ходе конференции этого года. По её словам, ключевыми приоритетами остаются безопасность, устойчивость энергетики, поддержка частного сектора и привлечение инвестиций.

перемирие война в Украине Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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