Мерц: укрепление обороноспособности Украины способствует укреплению безопасности всего европейского континента

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Германия подтвердила, что и впредь будет поддерживать Украину, и подчеркнула: защита украинского государства является неотъемлемой составляющей безопасности и свободы всей Европы. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что европейские страны поддерживают Украину не только ради безопасности или экономической стабильности, но и ради защиты фундаментальных демократических ценностей. Также он добавил, что история германо-польского примирения доказывает: даже после самых тяжелых конфликтов мир и сотрудничество возможны.

Об этом Мерц заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит при совместной организации Польши и Украины, передает Новини.LIVE.

Мерц: укрепление обороноспособности Украины укрепляет безопасность всего европейского континента

"Мы стоим плечом к плечу не только для того, чтобы защищать безопасность или благосостояние нашего континента. Мы стоим вместе, чтобы защищать свободу в Европе. Именно поэтому мы поддерживаем Украину", — подчеркнул Мерц.

По его словам, сплоченность европейских государств остается ключевым ответом на российскую агрессию.

Также канцлер обратился к премьер-министру Польши Дональду Туску и напомнил о 35-летии Договора о добрососедстве между Германией и Польшей. Он отметил, что опыт примирения двух народов после Второй мировой войны демонстрирует возможность преодоления даже самых глубоких исторических трагедий.

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"Поляки и немцы доказали, что даже после ужасных преступлений, совершенных Германией против польского народа, мир, добрососедство и дружба возможны. Я глубоко благодарен польскому народу за это", — сказал Мерц.

Канцлер также подчеркнул, что восстановление Украины напрямую зависит от долгосрочных гарантий безопасности. Именно поэтому Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву, в частности поставлять современные системы противовоздушной обороны.

"Безопасность — это фундамент всего. Восстановление и развитие возможны только при условии долгосрочной безопасности", — заявил он.

По словам Мерца, укрепление обороноспособности Украины одновременно укрепляет безопасность всего европейского континента.

"Усиливая безопасность Украины, мы укрепляем безопасность всей Европы", — подытожил канцлер.

Как писали Новини.LIVE, Словакия подтвердила готовность продолжать сотрудничество с Украиной в сферах энергетики, восстановления и поддержки украинских граждан, нашедших убежище в стране. В то же время премьер Роберт Фицо заявил, что завершить войну можно только дипломатическим путем, а мир является главным условием для восстановления Украины. Также он сообщил о развитии совместных энергетических проектов между Киевом и Братиславой.

Кроме того, на Конференции Мерц сообщил, что Германия, Польша, Италия и Франция создали совместный европейский фонд для восстановления Украины, который должен привлечь масштабные частные инвестиции. По его словам, полноценное восстановление страны возможно только при условии долгосрочной безопасности.