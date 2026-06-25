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Главная Новости дня Мерц напомнил о примирении Германии и Польши на фоне спора Киева и Варшавы

Мерц напомнил о примирении Германии и Польши на фоне спора Киева и Варшавы

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 15:12
Мерц: укрепление обороноспособности Украины способствует укреплению безопасности всего европейского континента
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Германия подтвердила, что и впредь будет поддерживать Украину, и подчеркнула: защита украинского государства является неотъемлемой составляющей безопасности и свободы всей Европы. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что европейские страны поддерживают Украину не только ради безопасности или экономической стабильности, но и ради защиты фундаментальных демократических ценностей. Также он добавил, что история германо-польского примирения доказывает: даже после самых тяжелых конфликтов мир и сотрудничество возможны.

Об этом Мерц заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит при совместной организации Польши и Украины, передает Новини.LIVE.

Мерц: укрепление обороноспособности Украины укрепляет безопасность всего европейского континента

"Мы стоим плечом к плечу не только для того, чтобы защищать безопасность или благосостояние нашего континента. Мы стоим вместе, чтобы защищать свободу в Европе. Именно поэтому мы поддерживаем Украину", — подчеркнул Мерц.

По его словам, сплоченность европейских государств остается ключевым ответом на российскую агрессию.

Также канцлер обратился к премьер-министру Польши Дональду Туску и напомнил о 35-летии Договора о добрососедстве между Германией и Польшей. Он отметил, что опыт примирения двух народов после Второй мировой войны демонстрирует возможность преодоления даже самых глубоких исторических трагедий.

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"Поляки и немцы доказали, что даже после ужасных преступлений, совершенных Германией против польского народа, мир, добрососедство и дружба возможны. Я глубоко благодарен польскому народу за это", — сказал Мерц.

Канцлер также подчеркнул, что восстановление Украины напрямую зависит от долгосрочных гарантий безопасности. Именно поэтому Берлин продолжит оказывать военную помощь Киеву, в частности поставлять современные системы противовоздушной обороны.

"Безопасность — это фундамент всего. Восстановление и развитие возможны только при условии долгосрочной безопасности", — заявил он.

По словам Мерца, укрепление обороноспособности Украины одновременно укрепляет безопасность всего европейского континента.

"Усиливая безопасность Украины, мы укрепляем безопасность всей Европы", — подытожил канцлер.

Как писали Новини.LIVE, Словакия подтвердила готовность продолжать сотрудничество с Украиной в сферах энергетики, восстановления и поддержки украинских граждан, нашедших убежище в стране. В то же время премьер Роберт Фицо заявил, что завершить войну можно только дипломатическим путем, а мир является главным условием для восстановления Украины. Также он сообщил о развитии совместных энергетических проектов между Киевом и Братиславой.

Кроме того, на Конференции Мерц сообщил, что Германия, Польша, Италия и Франция создали совместный европейский фонд для восстановления Украины, который должен привлечь масштабные частные инвестиции. По его словам, полноценное восстановление страны возможно только при условии долгосрочной безопасности.

Германия Фридрих Мерц Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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