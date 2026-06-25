Конференція з питань відновлення України в Гданську: основні заяви

Конференція з питань відновлення України. Фото: URC 2026

У Гданську 25 червня проходить перший день Конференції з питань відновлення України, яка відбувається за спільної організації Польщі та України. Вона зібрала ключових європейських політиків, українських урядовців та представників міжнародного бізнесу. Учасники обговорюють безпекову ситуацію, підтримку Києва та практичні механізми майбутньої відбудови України.

Новини.LIVE зібрали ключові заяви європейських лідерів щодо України.

Фрідріх Мерц: безпека як основа відбудови

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відновлення України неможливе без довгострокових гарантій безпеки. За його словами, саме стабільність є ключовою умовою для інвестицій і післявоєнної реконструкції.

Мерц наголосив на продовженні військової підтримки України, зокрема постачанні сучасних систем протиповітряної оборони. Він підкреслив, що посилення безпеки України напряму підсилює безпеку всієї Європи.

Окремо канцлер закликав Росію до переговорів і припинення бойових дій, наголошуючи на необхідності зупинки війни як передумови для будь-яких політичних рішень. Також він нагадав про історичне німецько-польське примирення як приклад можливості подолання конфліктів.

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Дональд Туск наголосив на важливості збереження добросусідських відносин між Україною та Польщею

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив на важливості збереження добросусідських відносин між Україною та Польщею. Він підкреслив, що співпраця має базуватися на практичних проєктах у сфері безпеки та економіки.

Партнери України на Конференції в Гданську. Фото: URC 2026

Туск також заявив про необхідність продовження підтримки України та розвитку спільних ініціатив з відбудови, які мають посилити економічні зв’язки між країнами.

Урсула фон дер Ляєн: Україна отримала перший транш з 90-мільярдного кредиту

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна зберігає позитивну динаміку на полі бою та продовжує отримувати суттєву підтримку від Європейського Союзу.

Вона також повідомила про початок нового фінансування, зокрема першого траншу із заморожених російських активів, який спрямовується на підтримку України.

"Сьогодні ми переказуємо перший транш цього кредиту (на 90 млрд євро, — ред.), це 3,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Я рада оголосити про це виділення коштів сьогодні", — сказала президентка.

Роберт Фіцо: бойові дії можуть бути зупинені лише через переговори

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив на необхідності дипломатичного шляху для завершення війни, заявивши, що бойові дії можуть бути зупинені лише через переговори. Він також підкреслив важливість енергетичної співпраці та підтримки українців, які перебувають у країнах ЄС як біженці.

Фіцо зазначив, що енергетична безпека та транскордонна інфраструктура є ключовими напрямами співпраці між Україною та Словаччиною.

Денис Шмигаль: ця зима буде важкою

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україні треба відновити понад 10 ГВт генерації перед важкою зимою. Крім того, необхідно створити близько 3 ГВт нових децентралізованих потужностей.

"Ця зима буде важкою, і ми повинні бути готовими", — наголосив міністр.

Українська делегація веде переговори в Гданську. Фото: URC 2026

За його словами, готуватися необхідно незалежно від того, триватиме війна чи припиниться.

Також Шмигаль повідомив, що цього місяця Україна звільнить більше територій, ніж РФ окупувала від початку року.

Попри різні акценти виступів, учасники конференції сходяться в одному: підтримка України, її безпека та майбутня відбудова залишаються стратегічним пріоритетом для Європи. Основний фокус заходу — практична співпраця, інвестиції та довгострокова стабільність регіону.

Як писали Новини.LIVE, наступна Конференція з відновлення України відбудеться в Естонії. Прем’єр країни Крістен Міхал зазначив, що на ній партнери України "розвиватимуть імпульс", отриманий у Гданську цьогоріч.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала укладання 160 угод на понад 10 мільярдів євро під час цьогорічної конференції. За її словами, ключовими пріоритетами залишаються безпека, стійкість енергетики, підтримка приватного сектору та залучення інвестицій.