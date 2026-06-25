Україна звільнить більше територій, ніж РФ окупувала від початку 2026 року

Денис Шмигаль. Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Цього місяця Україна звільнить більше територій, ніж Росія окупувала від початку 2026 року. Українські військові завдають армії РФ значних втрат.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час Конференції з питань відновлення України, яка відбувається у Ґданську, передає кореспондентка Новини.LIVE.

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