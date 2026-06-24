Резерви окупантів на Донеччині: де чекати нового штурму росіян

Боєць ЗСУ в засідці. Фото ілюстративне: Андрій Андрієнко/Прес-служба 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України

На Покровсько-Мирноградському напрямку фронту зафіксовано спад інтенсивності російських штурмів через виснаження передових підрозділів армії РФ, проте загроза відновлення наступу досі дуже висока. За словами офіцера ДШВ Володимира Полевого, загарбники зуміли накопичити свіжі резерви всього за 40 кілометрів від лінії фронту і не мають жодних проблем із пально-мастильними матеріалами для військової техніки.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Росія накопичує сили на фронті для масового наступу

Російські війська суттєво зменшили кількість штурмових дій на Покровському напрямку протягом останніх 14 днів. Поточне зниження бойової активності пов'язане з тим, що підрозділи противника виснажили свій наступальний потенціал під час попередніх спроб прорвати українську оборону.

Попри це, російське командування спромоглося зібрати значні сили біля фронту та забезпечити їм безперебійне постачання. Наразі українські військові перебувають в очікуванні того, на якій саме ділянці фронту ворог вирішить задіяти ці свіжі підрозділи.

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"Ми бачимо це накопичення на нашому напрямку, на Покровсько-Мирногранській агломерації. І треба тут розуміти, що у противника тут доволі зручне і коротке логістичне плече. Тобто він може збирати свої резерви, наприклад, в районі Донецька, що всього-на-всього в 40 кілометрах як від Костянтинівки, так і від Покровська. І, відповідно, вже далі приймати рішення, що він саме буде штурмувати, де він буде зосереджувати свій удар. Чи це буде Часів Яр, чи це буде Костянтинівка, чи це буде Покровськ. Тому резерви вдалося накопичити. Армія буде останньою структурою, яка відчує відсутність бензину. З огляду просто на те, що вона діє в пріоритеті. І в неї є, фактично, своя незалежна система поставок", — підсумував Володимир Полевий.

Втім військовий додав, що наразі інтенсивність штурм скоротилась. Українські військові тим часом стежать за ситуацією, зокрема, за тим куди російське командування перекине дані резерви.

Новини.LIVE писали раніше, що попри інтенсивні штурми та використання авіації під час літньої кампанії, армія РФ не має успіху на фронті через вдалу оборону українських захисників. Водночас тил самої Росії стає дедалі вразливішим. Через успішні атаки українських дронів командування РФ послаблює фронтову ППО. Фронтові комплекси "Панцир" тепер перекидають до Москви, щоб прикрити місцевий нафтопереробний завод, а біля ділового центру "Москва-Сіті" терміново облаштовують позиції для С-400.

Масштаби втрат окупантів підтверджують складну ситуацію для Кремля. За оцінками НАТО, Росія втратила у війні проти України до 1,45 мільйона військових. Джерела в Альянсі уточнили, що близько пів мільйона з них — це безповоротні втрати (загиблі). Щоб утримувати темп наступу, ворогу доводиться щомісяця закривати нестачу у 30–35 тисяч осіб.