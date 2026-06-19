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Головна Новини дня Втрати РФ на війні в Україні: стала відома кількість військових

Втрати РФ на війні в Україні: стала відома кількість військових

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 01:03
Скількох військових утратила РФ на війні проти України
Російські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

На війні в Україні РФ утратила до 1,45 мільйона військовослужбовців. Зокрема, йдеться про близько пів мільйона жертв. Щомісяця окупанти втрачають 30–35 тисяч людей.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомило високопоставлене джерело НАТО. 

Втрати росіян на фронті

Загальні втрати росіяни становлять від 1,3 мільйона до 1,45 мільйона людей, 500 тисяч із яких — загиблі.

У лавах окупаціної армії виникають труднощі під час набору військовослужбовців. Окупантам доводиться шукати нові джерела поповнення війська, зокрема штурмових підрозділів.

Також представник Альянсу звернув увагу на активізацію повітряної кампанії з обох сторін. Останніми місяцями як Росія, так і Україна демонструють рекордні показники застосування засобів повітряного ураження.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на головного секретаря НАТО Марка Рютте повідомляв, що українські військові демонструють хороші результати на полі бою. Російська армія зазнає збитків. Щомісяця її втрати становлять близько 30–35 тисяч військових.

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Також Новини.LIVE з посиланням на командира роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї ОШБр з позивним "Макар" писав, що про стрімке зростання втрат серед армії РФ. Окупанти втрачають позиції, які захоплювали впродовж минулого року. ЗСУ змінюють концепцію ведення бойових дій, впроваджуючи роботизовані системи.

військовослужбовці ситуація на фронті втрати окупантів
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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