Скількох військових утратила РФ на війні проти України

Російські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

На війні в Україні РФ утратила до 1,45 мільйона військовослужбовців. Зокрема, йдеться про близько пів мільйона жертв. Щомісяця окупанти втрачають 30–35 тисяч людей.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомило високопоставлене джерело НАТО.

Втрати росіян на фронті

Загальні втрати росіяни становлять від 1,3 мільйона до 1,45 мільйона людей, 500 тисяч із яких — загиблі.

У лавах окупаціної армії виникають труднощі під час набору військовослужбовців. Окупантам доводиться шукати нові джерела поповнення війська, зокрема штурмових підрозділів.



Також представник Альянсу звернув увагу на активізацію повітряної кампанії з обох сторін. Останніми місяцями як Росія, так і Україна демонструють рекордні показники застосування засобів повітряного ураження.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на головного секретаря НАТО Марка Рютте повідомляв, що українські військові демонструють хороші результати на полі бою. Російська армія зазнає збитків. Щомісяця її втрати становлять близько 30–35 тисяч військових.

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Також Новини.LIVE з посиланням на командира роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї ОШБр з позивним "Макар" писав, що про стрімке зростання втрат серед армії РФ. Окупанти втрачають позиції, які захоплювали впродовж минулого року. ЗСУ змінюють концепцію ведення бойових дій, впроваджуючи роботизовані системи.