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Потери РФ в войне в Украине: стало известно количество военнослужащих

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 01:03
Сколько военнослужащих потеряла РФ в войне против Украины
Российские военнослужащие. Иллюстративное фото: armyinform.com

Во время войны в Украине РФ потеряла до 1,45 миллиона военнослужащих. В частности, речь идет о примерно полумиллионе жертв. Ежемесячно оккупанты теряют 30–35 тысяч человек.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил высокопоставленный источник в НАТО.

Потери россиян на фронте

Общие потери россиян составляют от 1,3 миллиона до 1,45 миллиона человек, 500 тысяч из которых — погибшие.

В рядах оккупационной армии возникают трудности при наборе военнослужащих. Оккупантам приходится искать новые источники пополнения войск, в частности штурмовых подразделений.

Также представитель Альянса обратил внимание на активизацию воздушной кампании с обеих сторон. В последние месяцы как Россия, так и Украина демонстрируют рекордные показатели применения средств воздушного поражения.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютте сообщал, что украинские военные демонстрируют хорошие результаты на поле боя. Российская армия несет потери. Ежемесячно её потери составляют около 30–35 тысяч военнослужащих.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на командира роты ударных наземных роботизированных комплексов 3-й ОШБр с позывным "Макар" писал о стремительном росте потерь в армии РФ. Оккупанты теряют позиции, которые захватывали в течение прошлого года. ВСУ меняют концепцию ведения боевых действий, внедряя роботизированные системы.

военнослужащие ситуация на фронте потери оккупантов
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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