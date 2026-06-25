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Головна Новини дня Україна уразила нафтобазу та НПЗ: Зеленський показав наслідки

Україна уразила нафтобазу та НПЗ: Зеленський показав наслідки

Ua ru
Дата публікації: 25 червня 2026 12:24
ЗСУ вдарили по нафтобазі Полтавська та НПЗ в Уфі — заява Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні, яка розташована близько за 300 кілометрів від лінії фронту. Крім того, було влучання по двох НПЗ в Уфі.

Про це глава держава повідомив у четвер, 25 червня, передає Новини.LIVE.

Удари України по російських НПЗ і нафтобазі

Зеленський зазначив, що українські далекобійні операції є послідовними точними відповідями на затягування Росією війни, а також удари по містах та громадах України.

"Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу "Полтавська" у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі — близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі — "Башнефть-Уфанефтехим" і "Башнефть-Новойл". Це 1500 кілометрів від лінії фронту", — повідомив глава держави.

За його словами, план далекобійних санкцій виконується. Зеленський подякував воїнам, які забезпечують влучність. 

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Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 24 червня Сили оборони України завдали ударів по Оренбурзькому газопереробному заводу та єдиному в РФ гелієвому підприємству в Оренбурзькій області.

Крім того, нещодавно українські військові здійснили серію ударів по об’єктах військової та інфраструктурної значущості російських окупантів. Ураження зафіксовано як на території тимчасово окупованого Криму, так і в Краснодарському краї РФ.

Володимир Зеленський Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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