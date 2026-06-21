Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: Україна вразила військову логістику та ППО РФ у Криму

Зеленський: Україна вразила військову логістику та ППО РФ у Криму

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 10:47
Україна вразила військову логістику РФ у Криму та на Кубані — деталі від Зеленського
Вибухи в Росії. Фото: РБК

Українські сили завдали серії ударів по військових та інфраструктурних об’єктах російських окупантів. Атаки відбулися у тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Удари по військовій логістиці та ППО РФ

За його словами, операції були спрямовані на військову логістику, нафтову інфраструктуру та елементи протиповітряної оборони противника. Удари завдавалися по цілях з обох боків Кримського мосту, зокрема по морській логістиці для транспортування нафти в Краснодарському краї та нафтобазі в Керчі.

Також уражено об’єкти військової логістики, чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

Глава держави подякував підрозділам СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР та ССО за успішне виконання завдань на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту.

Читайте також:

"Вдячний усім нашим воїнам за влучність і професіоналізм. Тільки силу Росія розуміє, і наша далекобійна сила точно працює на мир", — наголосив Зеленський. 

Зеленський: Україна вразила військову логістику та ППО РФ у Криму - фото 1
Допис Президента України. Скріншот: Zelenskiy/Official

Новини.LIVE повідомляли, що у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження Московського нафтопереробного заводу та повідомили про масштаби пошкоджень. За даними відомства, внаслідок атаки було знищено кілька резервуарів.

Новини.LIVE інформували, що російські системи ППО могли не впоратися з повітряною загрозою під час вибуху на одному з нафтопереробних заводів у Москві. Інцидент стався приблизно за 15 кілометрів від Кремля. За оцінкою експерта, ця подія може свідчити про можливі збої в роботі систем протиповітряної оборони РФ.

Володимир Зеленський Росія удари по РФ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації