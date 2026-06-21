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Главная Новости дня Зеленский: Украина нанесла удар по военной логистике и ПВО РФ в Крыму

Зеленский: Украина нанесла удар по военной логистике и ПВО РФ в Крыму

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 11:05
Украина нанесла удар по военной логистике РФ в Крыму и на Кубани — подробности от Зеленского
Взрывы в России. Фото: РБК

Украинские войска нанесли серию ударов по военным и инфраструктурным объектам российских оккупантов. Атаки произошли во временно оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Удары по военной логистике и ПВО РФ

По его словам, операции были направлены на военную логистику, нефтяную инфраструктуру и элементы противовоздушной обороны противника. Удары наносились по целям с обеих сторон Крымского моста, в частности по морской логистике для транспортировки нефти в Краснодарском крае и нефтебазе в Керчи.

Также были поражены объекты военной логистики, четыре радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь".

Глава государства поблагодарил подразделения СБУ, Сил беспилотных систем, ГУР и ССО за успешное выполнение задач на расстоянии около 300 километров от линии фронта.

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"Благодарен всем нашим воинам за меткость и профессионализм. Россия понимает только силу, и наша дальнобойная сила точно работает на мир", — подчеркнул Зеленский.

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Сообщение Президента Украины. Скриншот: Zelenskiy/Official

Новини.LIVE сообщали, что в Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение Московского нефтеперерабатывающего завода и сообщили о масштабах повреждений. По данным ведомства, в результате атаки было уничтожено несколько резервуаров.

Новини.LIVE сообщали, что российские системы ПВО, возможно, не справились с воздушной угрозой во время взрыва на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Москве. Инцидент произошел примерно в 15 километрах от Кремля. По оценке эксперта, это событие может свидетельствовать о возможных сбоях в работе систем противовоздушной обороны РФ.

Владимир Зеленский Россия удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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