До Кремля — 15 км: аналитик о взрывах на НПЗ

Пожар на важных объектах РФ. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Российская ПВО могла не справиться с угрозой во время взрыва на одном из НПЗ в Москве. Инцидент произошел примерно в 15 километрах от Кремля. По оценкам эксперта, это событие может свидетельствовать о проблемах в работе системы противовоздушной обороны РФ.

Об этом заявил в эфире День.LIVE военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Аналитик о проблемах российской ПВО и взрывах в Москве

Военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что взрыв на одном из нефтеперерабатывающих предприятий в Москве может свидетельствовать о проблемах в работе российской системы противовоздушной обороны даже в пределах столицы.

По его словам, характер инцидента может указывать на то, что российская ПВО не смогла эффективно отработать угрозу. Отдельно аналитик подчеркнул, что речь идет об объекте, расположенном в непосредственной близости от ключевых государственных учреждений РФ.

Он также отметил, что расстояние от пострадавшего нефтеперерабатывающего завода до Кремля составляет около 15 километров, что подчеркивает значимость этого события для российской столицы.

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Объясняя свою позицию, Снегирев подчеркнул, что располагает соответствующими материалами, которые, по его словам, могут подтвердить причину взрыва.

В своём заявлении эксперт фактически утверждает, что инцидент мог быть вызван не внешним ударом, а действиями самой российской ПВО, которая, вероятно, сработала некорректно.

"Помним события в Москве, когда средь бела дня вертолетами устанавливали зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1" на крыши многоэтажек. Для чего? Все прекрасно понимали, что эти действия носили исключительно информационный характер. Снова успокоить москвичей: смотрите, всё под контролем, небо полностью защищено системами ПВО. И что мы увидели? Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1" очень метко поразил московский нефтеперерабатывающий завод.

Я готов предоставить видеоматериалы и данные объективного мониторинга, подтверждающие, что именно российская ракета вызвала этот взрыв", — отметил аналитик.

Также он добавил, что этот случай, по его мнению, является очередным свидетельством системных проблем с эффективностью российской противовоздушной обороны.

Новини.LIVE сообщали, что 18 июня 2026 года Президент Владимир Зеленский подтвердил очередную атаку беспилотников украинских сил на объекты в глубоком тылу России. По его словам, дальнобойные беспилотники во второй раз за неделю нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Также под удар попали военные и логистические объекты в России и на временно оккупированных территориях Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что 18 июня в Москве после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Также сообщалось о возгорании и повреждении одного из крупнейших торговых центров — "Садовод". В городе фиксировали густой черный дым, а российские власти заявляли о работе ПВО и сбивании дронов, хотя впоследствии признали повреждение объектов.