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Главная Новости дня Украина нанесла удар по нефтебазе и НПЗ: Зеленский показал последствия

Украина нанесла удар по нефтебазе и НПЗ: Зеленский показал последствия

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 12:24
ВСУ нанесли удар по нефтебазе Полтавская и НПЗ в Уфе — заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные нанесли удар по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае, расположенной примерно в 300 километрах от линии фронта. Кроме того, были нанесены удары по двум НПЗ в Уфе.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 25 июня, передает Новини.LIVE.

Удары Украины по российским НПЗ и нефтебазе

Зеленский отметил, что украинские удары на большие расстояния являются последовательными точными ответами на затягивание Россией войны, а также на удары по городам и населенным пунктам Украины.

"Сегодня ночью подразделения Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Полтавская" в Краснодарском крае. Расстояние до цели — около 300 километров от линии фронта. Утром СБУ нанесла удары по двум НПЗ в Уфе — "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл". Это в 1500 километрах от линии фронта", — сообщил глава государства.

По его словам, план дальнобойных санкций выполняется. Зеленский поблагодарил воинов, обеспечивающих точность ударов.

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Украинский лидер заявил, что россиянам необходимо думать о настоящей дипломатии, а не пытаться снова кого-то обмануть или выиграть время. Зеленский подчеркнул, что войну необходимо завершить.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 24 июня Силы обороны Украины нанесли удары по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу и единственному в РФ гелиевому предприятию в Оренбургской области.

Кроме того, недавно украинские военные нанесли серию ударов по объектам военного и инфраструктурного значения российских оккупантов. Поражения зафиксированы как на территории временно оккупированного Крыма, так и в Краснодарском крае РФ.

Владимир Зеленский Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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