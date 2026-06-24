Оренбурзький ГПЗ та Центр космічного зв'язку РФ уразили ЗСУ

Центр космічного зв'язку в РФ. Фото: кадр з відео

Сил оборони України у ніч проти 24 червня уразили Оренбурзький газопереробний завод та єдиний у росії гелієвий завод в Оренбурзькій області. Крім того, з'явилися нові підтвердження результатів ураження Центру космічного зв'язку (ЦКС) "Дубна" в Московській області.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження важливих об'єктів в Росії

У Генштабі розповіли, що унікальність цієї операції полягає в тому, що ворожі підприємства розташовані на відстані понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Внаслідок точного влучання на території обох заводів спалахнула масштабна пожежа, наразі фахівці встановлюють точні обсяги завданих збитків.

Зазначається, що уражений об'єкт має критичне значення для військово-промислового комплексу країни-агресора. Оренбурзький ГПЗ, який є одним із найбільших газохімічних гігантів у світі з потужністю переробки 45 мільярдів кубометрів на рік, забезпечує виділення очищеного газу та сірки, необхідної для виготовлення вибухівки та пороху.

Своєю чергою, єдиний у Росії гелієвий завод переробляє цю сировину для отримання гелію, який загарбники використовують у системах наведення та рідкопаливних двигунах ракет, а також етану, що є незамінним компонентом для авіаційної ізоляції та твердого ракетного палива. Цей удар фактично паралізував роботу комплексу, який забезпечував 60% усієї переробки компанії "Газпром переробка".

Читайте також:

Паралельно з цим українські сили продемонстрували високу ефективність і на інших напрямках. Зокрема, у Бєлгородській області в районі Алексєєвки вдалося успішно ліквідувати склад ворожих FPV-дронів. Також під потужні удари потрапили численні пункти управління безпілотниками окупантів.

Російські військові втратили координаційні центри БпЛА як на тимчасово окупованих територіях України — біля Часового Яру на Донеччині, а також Басані та Грозового на Запоріжжі, так і в прикордонних регіонах РФ, зокрема у Тьоткіному, Попово-Лежачах Курської області та Журавлівці Бєлгородської області.

Окрім того, у Генштабі підтвердили успішні результати попередніх операцій. Так, у північно-західній частині Чорного моря було остаточно верифіковано знищення двох російських морських безекіпажних катерів.

Важливим досягненням стало і підтвердження серйозних пошкоджень інфраструктури центру космічного зв'язку "Владимир" у Владимирській області. Там унаслідок атаки спалахнули та зазнали руйнувань дві будівлі. Цей центр є ключовим вузлом, який забезпечує супутниковий та далекий космічний зв'язок для російських силових структур.

"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України", — йдеться у повідомленні.

Удар по Центру космічного зв'язку Росії

За даними Генштабу, з'явилися нові підтвердження результатів ураження ЦКС "Дубна" в Московській області в ніч на 22 червня. Так, підтверджено влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв'язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

Окрім того, підтверджено ураження Головного виробничо-адміністративного (апаратно-програмного) корпусу з частковою руйнацією однієї з стін. Цей корпус містить у собі центральну апаратну ліній зв'язку, обладнання Наземного комплексу управління та Центральний пульт управління супутникової мережі.

"Зазначений об'єкт у місті Дубна — найбільший наземний комплекс супутникового зв'язку в Росії. Центр використовується для військового зв'язку, керування супутниковими ретрансляторами, які застосовуються міноборони РФ для зв'язку, розвідки та координації військ", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, супутникові знімки високої роздільної здатності підтвердили пошкодження Московського нафтопереробного заводу. Сили оборони уразили підприємство у ніч проти 18 червня.

Крім того, 12 червня ЗСУ вчергове вдарили по Афіпському НПЗ та об'єктах виробництва БпЛА. Розвідка підтверджує, що збитки для паливного сектору агресора є доволі суттєвими.