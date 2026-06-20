Супутник показав, що залишилося від Московського НПЗ після удару

Кадри руйнування Московського НПЗ. Фото: Генштаб ЗСУ

Супутникові знімки високої роздільної здатності підтвердили пошкодження Московського нафтопереробного заводу. Підприємство було уражене в районі Капотня після українського удару в ніч на 18 червня.

Знімки опублікувала Генштаб ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Що саме видно на кадрах

На світлинах видно зруйновані резервуари для зберігання нафти та пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Пошкодження резервуарів та установки з первинної переробки нафти АВТ-6. Фото: Генштаб ЗСУ



Серед пошкоджених об'єктів — резервуар, кришку якого вибуховою хвилею відкинуло на десятки метрів, а також технологічне обладнання підприємства. На знімках також помітні сліди пожеж у різних частинах заводу.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що внаслідок атаки на території НПЗ виникла масштабна пожежа. За даними військових, було зафіксовано щонайменше п’ять осередків займання. Вогонь охопив комбіновану установку переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

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За інформацією Reuters із посиланням на джерела в галузі, удар пошкодив нафтопереробний комплекс "Євро+". До його складу входить установка АВТ-6 продуктивністю близько 140 тисяч барелів нафти на добу, яка забезпечує майже половину потужностей первинної переробки підприємства. Також пошкоджень зазнали резервуари для зберігання нафти й нафтопродуктів, трубопроводи та допоміжне обладнання.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 18 червня безпілотники атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. Після удару на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, також пошкоджень зазнав розташований неподалік торговельний центр "Садовод".

Також Новини.LIVE писали, що у Росії посилюється дефіцит пального. Майже 7 тисяч із 29 тисяч автозаправних станцій країни запровадили обмеження на продаж бензину та дизеля. На багатьох АЗС діють ліміти на обсяг пального в одні руки, а продаж у каністри заборонений.