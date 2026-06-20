Спутник показал, что осталось от Московского НПЗ после удара

Кадры разрушений Московского НПЗ. Фото: Генштаб ВСУ

Спутниковые снимки высокого разрешения подтвердили повреждения Московского нефтеперерабатывающего завода. Предприятие было поражено в районе Капотня после украинского удара в ночь на 18 июня.

Снимки опубликовал Генштаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

Что именно видно на кадрах

На снимках видны разрушенные резервуары для хранения нефти и повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-6.

Повреждения резервуаров и установки первичной переработки нефти АВТ-6. Фото: Генштаб ВСУ



Среди поврежденных объектов — резервуар, крышку которого взрывная волна отбросила на десятки метров, а также технологическое оборудование предприятия. На снимках также заметны следы пожаров в разных частях завода.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что в результате атаки на территории НПЗ возник масштабный пожар. По данным военных, было зафиксировано не менее пяти очагов возгорания. Огонь охватил комбинированную установку переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

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По информации Reuters со ссылкой на источники в отрасли, удар повредил нефтеперерабатывающий комплекс "Евро+". В его состав входит установка АВТ-6 производительностью около 140 тысяч баррелей нефти в сутки, которая обеспечивает почти половину мощностей первичной переработки предприятия. Также повреждения получили резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, трубопроводы и вспомогательное оборудование.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 18 июня беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. После удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, также повреждения получил расположенный неподалеку торговый центр "Садовод".

Также Новини.LIVE писали, что в России усиливается дефицит топлива. Почти 7 тысяч из 29 тысяч автозаправочных станций страны ввели ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. На многих АЗС действуют лимиты на объем топлива в одни руки, а продажа в канистры запрещена.