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Главная Новости дня За месяц Украина освободит больше территорий, чем РФ захватила за год

За месяц Украина освободит больше территорий, чем РФ захватила за год

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 16:22
Украина освободит больше территорий, чем РФ оккупировала за 2026 года
Срочная новость

В этом месяце Украина освободит больше территорий, чем Россия оккупировала с начала 2026 года. Украинские военные наносят армии РФ значительные потери.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске, передает корреспондент Новини.LIVE.

Новость дополняется...

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Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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