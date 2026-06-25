Украина освободит больше территорий, чем РФ оккупировала за 2026 года

За месяц Украина освободит больше территорий, чем РФ захватила за год
Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 16:22
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В этом месяце Украина освободит больше территорий, чем Россия оккупировала с начала 2026 года. Украинские военные наносят армии РФ значительные потери.
Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске, передает корреспондент Новини.LIVE.
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