Украина освободит больше территорий, чем РФ оккупировала за 2026 года

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В этом месяце Украина освободит больше территорий, чем Россия оккупировала с начала 2026 года. Украинские военные наносят армии РФ значительные потери.

Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Гданьске, передает корреспондент Новини.LIVE.

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