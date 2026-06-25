Прем'єр Словаччини заявив, що війна має завершитися за столом переговорів

Прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо заявив, що завершення війни є ключовою умовою для повноцінної реконструкції української держави. Він зазначив, що дедалі більше міжнародних партнерів підтримують дипломатичні ініціативи щодо припинення війни. На його думку, військового вирішення конфлікту немає, а шлях до миру має пролягати через переговори.

Про це Фіцо заявив на Конференції з питань відновлення України, яка відбувається за спільної організації Польщі та України, передає Новини.LIVE.

Прем'єр Словаччини: завершити війну можна лише шляхом переговорів

"Ця руйнівна війна не має військового вирішення і може завершитися лише за столом переговорів", — наголосив Фіцо.

За словами словацького прем'єра, припинення бойових дій дозволить зменшити масштаби руйнувань і значно полегшить майбутню відбудову України.

"Спочатку потрібен мир. Менше руйнувань означає легшу відбудову", — заявив глава уряду.

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Прем'єр також нагадав, що Словаччина продовжує приймати українців, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію.

"Наразі наша допомога охоплює понад 150 тисяч людей, які втекли від війни в Україні. Це близько 2,6% населення Словаччини, і наша країна є однією з тих, що взяли на себе найбільший тягар солідарності в Європейському Союзі", — сказав він.

Спільні проєкти України та Словаччини

Очільник словацького уряду повідомив, що країни готуються провести четверте спільне засідання урядів України та Словаччини. За його словами, цей формат співпраці вже довів свою ефективність.

"Він базується на практичних результатах, відкритому діалозі та переконанні, що саме співпраця допомагає знаходити найкращі рішення", — зазначив прем'єр.

Енергетична співпраця України та Словаччини

Окрему увагу прем'єр приділив розвитку спільних енергетичних проєктів. Він повідомив, що держави реалізують інфраструктурні ініціативи загальною вартістю близько 100 млн євро та працюють над зміцненням української енергосистеми.

"Ми співпрацюємо для забезпечення стабільності української енергетичної системи та підтримуємо її інтеграцію до європейського енергетичного ринку", — заявив він.

Також триває робота над будівництвом нового електроенергетичного інтерконектора між словацькими Велкими Капушанами та українським Мукачевом.

"Це не просто декларації — це конкретні результати. Це вулиця з двостороннім рухом. Ми підтримуємо енергетичну безпеку України, але й Україна допомагає нам", — підсумував прем'єр.

Як писали Новини.LIVE, Німеччина, Польща, Італія та Франція започаткували спільний європейський флагманський фонд для відновлення України. Про це на Конференції оголосив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він закликав Росію розпочати переговори.

Також підтвердила готовність і надалі підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією та процесі післявоєнної відбудови Польща. За словами прем’єра Дональда Туска, особливу увагу країна приділяє зміцненню безпеки, розвитку інфраструктури та залученню інвестицій. Водночас наголошується, що успішне відновлення України можливе лише за умови єдності міжнародних партнерів.