Мерц не планує візит до Словаччини: Німеччина спростувала заяву Фіцо

Мерц не планує візит до Словаччини: Німеччина спростувала заяву Фіцо

Дата публікації: 15 травня 2026 10:00
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наразі не планує офіційного візиту до Словаччини. У німецькому уряді спростували заяви прем'єр-міністра Роберта Фіцо про підготовку такої поїздки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на словацьке видання Aktuality.

Мерц не збирається з візитом до Словаччини

У четвер речник уряду Німеччини заявив, що в графіку канцлера немає офіційного візиту до Словаччини найближчим часом.

"Програма канцлера зазвичай оприлюднюється за тиждень до візиту. Однак через тривалі спекуляції ми хочемо уточнити, що канцлер наразі не планує і не планував офіційного візиту до Словаччини", — зазначили в уряді ФРН.

Раніше Фіцо неодноразово заявляв, що Мерц має приїхати до Словаччини до кінця травня. Вперше він повідомив про це ще у квітні під час неформального саміту ЄС на Кіпрі. Після повернення з Москви 9 травня словацький прем'єр навіть назвав конкретну дату — 29 травня.

Тим часом заступник голови партії "Прогресивна Словаччина" та колишній глава МЗС Словаччини Іван Корчок заявив, що візит не відбудеться. За його словами, причиною стала поїздка Фіцо до Росії на заходи з нагоди так званого "Дня Перемоги".

Корчок також наголосив, що словацька сторона неодноразово анонсувала та підтверджувала візит, хоча офіційного підтвердження від Берліна не було.

Сам Мерц раніше розкритикував поїздку Фіцо до Москви та заявив, що планує обговорити це питання зі словацьким прем'єром.

Як писали Новини.LIVE, 4 травня Володимир Зеленський і Роберт Фіцо провели зустріч під час візиту до Єревана. Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин і подальшу співпрацю між країнами. 

Також прем'єр Словаччини заявляв, що Зеленський має зателефонувати Путіну, якщо зацікавлений у зустрічі. Він передав російському диктатору сигнал від української сторони щодо готовності до особистої зустрічі.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
