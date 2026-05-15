Мерц не планирует визит в Словакию: Германия опровергла заявление Фицо

Канцлер Германии Фридрих Мерц пока не планирует официального визита в Словакию. В немецком правительстве опровергли заявления премьер-министра Роберта Фицо о подготовке такой поездки.

В четверг спикер правительства Германии заявил, что в графике канцлера нет официального визита в Словакию в ближайшее время.

"Программа канцлера обычно обнародуется за неделю до визита. Однако из-за длительных спекуляций мы хотим уточнить, что канцлер пока не планирует и не планировал официального визита в Словакию", — отметили в правительстве ФРГ.

Ранее Фицо неоднократно заявлял, что Мерц должен приехать в Словакию до конца мая. Впервые он сообщил об этом еще в апреле во время неформального саммита ЕС на Кипре. После возвращения из Москвы 9 мая словацкий премьер даже назвал конкретную дату — 29 мая.

Тем временем заместитель председателя партии "Прогрессивная Словакия" и бывший глава МИД Словакии Иван Корчок заявил, что визит не состоится. По его словам, причиной стала поездка Фицо в Россию на мероприятия по случаю так называемого "Дня Победы".

Корчок также отметил, что словацкая сторона неоднократно анонсировала и подтверждала визит, хотя официального подтверждения от Берлина не было.

Сам Мерц ранее раскритиковал поездку Фицо в Москву и заявил, что планирует обсудить этот вопрос со словацким премьером.

Как писали Новини.LIVE, 4 мая Владимир Зеленский и Роберт Фицо провели встречу во время визита в Ереван. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений и дальнейшее сотрудничество между странами.

Также премьер Словакии заявлял, что Зеленский должен позвонить Путину, если заинтересован во встрече. Он передал российскому диктатору сигнал от украинской стороны о готовности к личной встрече.