Зеленский может поехать в Рим попрощаться с Папой Римским

Члены духовенства отправляют мессу в память о Папе Франциске. Фото: REUTERS/Claudia Morales

В Офисе президента Украины ожидают официального объявления даты похорон Папы Римского и готовят возможную поездку Владимира Зеленского в Ватикан. После подтверждения церемонии прощания с понтификом будет рассматриваться участие украинского президента в мероприятиях, посвященных почтению памяти духовного лидера католиков.

Об этом Новини.LIVE сообщил источник в Офисе Президента Украины.

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Сейчас в Офисе Президента Украины ожидают официального подтверждения даты захоронения понтифика, после чего будет принято окончательное решение относительно президентского визита в Ватикан.

Отметим, что согласно действующим каноническим правилам, захоронение Папы Римского должно состояться на четвертый-шестой день после его смерти. Это означает, что церемония прощания может пройти в период с 25 по 27 апреля. В Ватикане пока официальной даты еще не обнародовали.

Напомним, вчера, 21 апреля, умер Папа Римский Франциск.

Впоследствии врачи сообщили причину смерти понтифика, также сообщалось, что он долгое время лечился от пневмонии.

Между тем неизвестно, кто будет новым Папой, впрочем есть несколько потенциальных кандидатов.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приедет на похороны Папы Римского Франциска.

Добавим, что Папа Римский неоднократно высказывался об Украине - читайте в статье редакции Новини.LIVE каким был его жизненный путь и чем запомнился.