Зеленський може поїхати до Рима попрощатися з Папою Римським

Члени духовенства відправляють месу в пам’ять про Папу Франциска. Фото: REUTERS/Claudia Morales

В Офісі Президента України очікують на офіційне оголошення дати поховання Папи Римського та готують можливу поїздку Володимира Зеленського до Ватикану. Після підтвердження церемонії прощання з понтифіком розглядатиметься участь українського президента в заходах, присвячених вшануванню пам’яті духовного лідера католиків.

Про це Новини.LIVE повідомило джерело в Офісі Президента України.

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Наразі в Офісі Президента України очікують офіційного підтвердження дати поховання понтифіка, після чого буде ухвалене остаточне рішення щодо президентського візиту до Ватикану.

Зазначимо, що, згідно з чинними канонічними правилами, поховання Папи Римського має відбутися на четвертий-шостий день після його смерті. Це означає, що церемонія прощання може відбутися в період з 25 по 27 квітня. У Ватикані наразі офіційної дати ще не оприлюднили.

Нагадаємо, вчора, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск.

Згодом лікарі повідомили причину смерті понтифіка, також повідомлялося, що він тривалий час лікувався від пневмонії.

Тим часом невідомо, хто буде новим Папою, втім є кілька потенційних кандидатів.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп приїде на похорон Папи Римського Франциска.

Додамо, що Папа Римський неодноразово висловлювався про Україну — читайте у статті редакції Новини.LIVE, яким був його життєвий шлях та чим запам'ятався.