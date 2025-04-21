Папа Римський помер 21 квітня — хто стане наступником

Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

У понеділок, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Наразі точно невідомо, хто може стати наступником Папи, однак є низка кандидатів.

Про це інформує "РБК-Україна".

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Хто стане наступником після смерті Папи Римського

Зазначимо, що після офіційного засвідчення смерті Папи Римського починається період Sede vacante — вакантного престолу, що триває до виборів нового понтифіка.

У 2025 році право голосу мають 138 кардиналів віком до 80 років. Загалом у світі нараховується 253 римських єпископи-кардинали. Проте лише 138 з них мають право голосу на конклаві через вікові обмеження.

Отже, серед можливих наступників Папи Римського Франциска виділяють наступних кандидатів:

Кардинал П'єтро Паролін (70 років) — з 2013 року є державним секретарем Ватикану. Він здебільшого відомий своєю дипломатичною діяльністю, зокрема в переговорах з Китаєм. Варто зауважити, що у 2024 році він відвідував Україну та обговорював з главою держави Володимиром Зеленським обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих українських оборонців.

(70 років) — з 2013 року є державним секретарем Ватикану. Він здебільшого відомий своєю дипломатичною діяльністю, зокрема в переговорах з Китаєм. Варто зауважити, що у 2024 році він відвідував Україну та обговорював з главою держави Володимиром Зеленським обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих українських оборонців. Кардинал Луїс Антоніо Таґле (67 років). Відомий тим, що підтримує інклюзивність, зокрема щодо ЛГБТ-спільноти та розлучених католиків.

(67 років). Відомий тим, що підтримує інклюзивність, зокрема щодо ЛГБТ-спільноти та розлучених католиків. Кардинал Маттео Дзуппі (69 років). Президент Італійської єпископської конференції. Відомий завдяки своїм миротворчим зусиллям, зокрема в Україні. Він вважається близьким до Папи Франциска.

(69 років). Президент Італійської єпископської конференції. Відомий завдяки своїм миротворчим зусиллям, зокрема в Україні. Він вважається близьким до Папи Франциска. Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу (65 років). Має активну позицію щодо соціальної справедливості та прав людини. Зокрема, став відомим завдяки позиції щодо доктрини Ватикану про благословення неодружених та одностатевих пар.

(65 років). Має активну позицію щодо соціальної справедливості та прав людини. Зокрема, став відомим завдяки позиції щодо доктрини Ватикану про благословення неодружених та одностатевих пар. Кардинал Петер Ерде (72 роки). Здебільшого відомий традиційними поглядами на церковні вчення та імміграційну політику.

(72 роки). Здебільшого відомий традиційними поглядами на церковні вчення та імміграційну політику. Кардинал Вім Ейк (71 рік). Отримав титул кардинала у 2012 році від Папи Бенедикта XVI. Має критичні погляди щодо рішень Папи Франциска, зокрема щодо сімейних питань та таїнства причастя для розлучених осіб. Він виступає проти благословення одностатевих пар.

(71 рік). Отримав титул кардинала у 2012 році від Папи Бенедикта XVI. Має критичні погляди щодо рішень Папи Франциска, зокрема щодо сімейних питань та таїнства причастя для розлучених осіб. Він виступає проти благословення одностатевих пар. Кардинал Реймонд Берк (76 років). Відомий як провідний архіконсерватор у Церкві, прихильник латинської меси та публічний критик ліберальних тенденцій Папи Франциска. Виступав проти дозволу розлученим і повторно одруженим парам приймати Євхаристію.

(76 років). Відомий як провідний архіконсерватор у Церкві, прихильник латинської меси та публічний критик ліберальних тенденцій Папи Франциска. Виступав проти дозволу розлученим і повторно одруженим парам приймати Євхаристію. Кардинал Маріо Грех (67 років). Кардинал з 2020 року, якого вважають потенційним поміркованим наступником Папи Франциска. Він виступає за інклюзивність та важливість підтримки тих, хто відсторонений від Церкви через свою сексуальність чи сімейний стан.

У понеділок, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Він пішов з життя на 88-му році.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який напередодні бачився з Папою Римським, відреагував на його смерть.