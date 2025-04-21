Папа Римський помер 21 квітня — хто стане наступником

Смерть Папи Франциска — хто може стати наступником
У понеділок, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Наразі точно невідомо, хто може стати наступником Папи, однак є низка кандидатів.
Про це інформує "РБК-Україна".
Хто стане наступником після смерті Папи Римського
Зазначимо, що після офіційного засвідчення смерті Папи Римського починається період Sede vacante — вакантного престолу, що триває до виборів нового понтифіка.
У 2025 році право голосу мають 138 кардиналів віком до 80 років. Загалом у світі нараховується 253 римських єпископи-кардинали. Проте лише 138 з них мають право голосу на конклаві через вікові обмеження.
Отже, серед можливих наступників Папи Римського Франциска виділяють наступних кандидатів:
- Кардинал П'єтро Паролін (70 років) — з 2013 року є державним секретарем Ватикану. Він здебільшого відомий своєю дипломатичною діяльністю, зокрема в переговорах з Китаєм. Варто зауважити, що у 2024 році він відвідував Україну та обговорював з главою держави Володимиром Зеленським обмін військовополоненими та повернення тіл загиблих українських оборонців.
- Кардинал Луїс Антоніо Таґле (67 років). Відомий тим, що підтримує інклюзивність, зокрема щодо ЛГБТ-спільноти та розлучених католиків.
- Кардинал Маттео Дзуппі (69 років). Президент Італійської єпископської конференції. Відомий завдяки своїм миротворчим зусиллям, зокрема в Україні. Він вважається близьким до Папи Франциска.
- Кардинал Фрідолін Амбонго Бесунгу (65 років). Має активну позицію щодо соціальної справедливості та прав людини. Зокрема, став відомим завдяки позиції щодо доктрини Ватикану про благословення неодружених та одностатевих пар.
- Кардинал Петер Ерде (72 роки). Здебільшого відомий традиційними поглядами на церковні вчення та імміграційну політику.
- Кардинал Вім Ейк (71 рік). Отримав титул кардинала у 2012 році від Папи Бенедикта XVI. Має критичні погляди щодо рішень Папи Франциска, зокрема щодо сімейних питань та таїнства причастя для розлучених осіб. Він виступає проти благословення одностатевих пар.
- Кардинал Реймонд Берк (76 років). Відомий як провідний архіконсерватор у Церкві, прихильник латинської меси та публічний критик ліберальних тенденцій Папи Франциска. Виступав проти дозволу розлученим і повторно одруженим парам приймати Євхаристію.
- Кардинал Маріо Грех (67 років). Кардинал з 2020 року, якого вважають потенційним поміркованим наступником Папи Франциска. Він виступає за інклюзивність та важливість підтримки тих, хто відсторонений від Церкви через свою сексуальність чи сімейний стан.
У понеділок, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска. Він пішов з життя на 88-му році.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який напередодні бачився з Папою Римським, відреагував на його смерть.
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