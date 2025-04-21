Папа Римский умер 21 апреля — кто станет преемником

Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

В понедельник, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Пока точно неизвестно, кто может стать преемником Папы, однако есть ряд кандидатов.

Об этом информирует "РБК-Украина".

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Кто станет преемником после смерти Папы Римского

Отметим, что после официального засвидетельствования смерти Папы Римского начинается период Sede vacante — вакантного престола, который длится до выборов нового понтифика.

В 2025 году право голоса имеют 138 кардиналов в возрасте до 80 лет. Всего в мире насчитывается 253 римских епископа-кардинала. Однако только 138 из них имеют право голоса на конклаве из-за возрастных ограничений.

Итак, среди возможных преемников Папы Римского Франциска выделяют следующих кандидатов:

Кардинал Пьетро Паролин (70 лет) — с 2013 года является государственным секретарем Ватикана. Он в основном известен своей дипломатической деятельностью, в частности в переговорах с Китаем. Стоит заметить, что в 2024 году он посещал Украину и обсуждал с главой государства Владимиром Зеленским обмен военнопленными и возвращение тел погибших украинских защитников.

(70 лет) — с 2013 года является государственным секретарем Ватикана. Он в основном известен своей дипломатической деятельностью, в частности в переговорах с Китаем. Стоит заметить, что в 2024 году он посещал Украину и обсуждал с главой государства Владимиром Зеленским обмен военнопленными и возвращение тел погибших украинских защитников. Кардинал Луис Антонио Тагле (67 лет). Известен тем, что поддерживает инклюзивность, в частности в отношении ЛГБТ-сообщества и разведенных католиков.

(67 лет). Известен тем, что поддерживает инклюзивность, в частности в отношении ЛГБТ-сообщества и разведенных католиков. Кардинал Маттео Дзуппи (69 лет). Президент Итальянской епископской конференции. Известен благодаря своим миротворческим усилиям, в частности в Украине. Он считается близким к Папе Франциску.

(69 лет). Президент Итальянской епископской конференции. Известен благодаря своим миротворческим усилиям, в частности в Украине. Он считается близким к Папе Франциску. Кардинал Фридолин Амбонго Бесунгу (65 лет). Имеет активную позицию по социальной справедливости и правам человека. В частности, стал известным благодаря позиции относительно доктрины Ватикана о благословении неженатых и однополых пар.

(65 лет). Имеет активную позицию по социальной справедливости и правам человека. В частности, стал известным благодаря позиции относительно доктрины Ватикана о благословении неженатых и однополых пар. Кардинал Петер Эрде (72 года). В основном известен традиционными взглядами на церковные учения и иммиграционную политику.

(72 года). В основном известен традиционными взглядами на церковные учения и иммиграционную политику. Кардинал Вим Эйк (71 год). Получил титул кардинала в 2012 году от Папы Бенедикта XVI. Имеет критические взгляды относительно решений Папы Франциска, в частности относительно семейных вопросов и таинства причастия для разведенных лиц. Он выступает против благословения однополых пар.

(71 год). Получил титул кардинала в 2012 году от Папы Бенедикта XVI. Имеет критические взгляды относительно решений Папы Франциска, в частности относительно семейных вопросов и таинства причастия для разведенных лиц. Он выступает против благословения однополых пар. Кардинал Рэймонд Берк (76 лет). Известен как ведущий архиконсерватор в Церкви, сторонник латинской мессы и публичный критик либеральных тенденций Папы Франциска. Выступал против разрешения разведенным и повторно женатым парам принимать Евхаристию.

(76 лет). Известен как ведущий архиконсерватор в Церкви, сторонник латинской мессы и публичный критик либеральных тенденций Папы Франциска. Выступал против разрешения разведенным и повторно женатым парам принимать Евхаристию. Кардинал Марио Грех (67 лет). Кардинал с 2020 года, которого считают потенциальным умеренным преемником Папы Франциска. Он выступает за инклюзивность и важность поддержки тех, кто отстранен от Церкви из-за своей сексуальности или семейного положения.

В понедельник, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Он ушел из жизни на 88-м году.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который накануне виделся с Папой Римским, отреагировал на его смерть.