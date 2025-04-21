Венс, який вчора бачився з Папою Римським, відреагував на його смерть

Віцепрезидент США Джей Ді Венс та Папа Римський Франциск. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на смерть Папи Римського Франциска. Зазначимо, що у неділю, 20 квітня, понтифік зустрівся з віцепрезидентом Америки.

Відповідний коментар щодо смерті Папи Римського Джей Ді Венс опублікував на своїй сторінці у соцмережі X.

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"Я щойно дізнався про смерть Папи Франциска. Моє серце співчуває мільйонам християн у всьому світі, які його любили", — написав Венс.

А також зазначив, що був радий побачитися з Папою Римським у неділю, 20 квітня, попри те, що Франциск був хворий.

"Я був щасливий бачити його вчора, хоча він, очевидно, був дуже хворий. Але я назавжди запам'ятаю його проповідь, яку він виголосив у перші дні COVID. Це була дійсно дуже гарна проповідь. Нехай Господь упокоїть його душу", — наголосив віцепрезидент США.

Скриншот повідомлення Венса/X

Зазначимо, що у понеділок, 21 квітня, стало відомо про смерть Папи Римського Франциска — йому було 88 років.

Раніше ми писали про біографію Папи Римського, його релігійну кар'єру та заяви й ставлення до України.