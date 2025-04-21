Вэнс, который вчера виделся с Папой Римским, отреагировал на его смерть

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и Папа Римский Франциск. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на смерть Папы Римского Франциска. Отметим, что в воскресенье, 20 апреля, понтифик встретился с вице-президентом Америки.

Соответствующий комментарий относительно смерти Папы Римского Джей Ди Вэнс опубликовал на своей странице в соцсети X.

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"Я только что узнал о смерти Папы Франциска. Мое сердце сочувствует миллионам христиан во всем мире, которые его любили", — написал Вэнс.

А также отметил, что был рад увидеться с Папой Римским в воскресенье, 20 апреля, несмотря на то, что Франциск был болен.

"Я был счастлив видеть его вчера, хотя он, очевидно, был очень болен. Но я навсегда запомню его проповедь, которую он произнес в первые дни COVID. Это была действительно очень хорошая проповедь. Пусть Господь упокоит его душу", — подчеркнул вице-президент США.

Скриншот сообщения Вэнса/X

Отметим, что в понедельник, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска — ему было 88 лет.

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