Офицер ВСУ: полицейские боятся стрелять из-за риска преследований

Офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что полицейские боятся применять оружие из-за риска преследований. Он утверждает, что система подготовки часто остается формальной. По его словам, после реформы 2015 года изменения не были адаптированы к условиям полномасштабной войны, и это сейчас дает негативные последствия.

Об этом Денис Ярославский эксклюзивно сказал в эфире "Київського часу".

Применение оружия полицейскими

Ярославский говорит, что сейчас полицейские лишний раз боятся достать оружие, поскольку их потом "затягивает прокуратура".

"Они не учатся, их не отдают на обучение. Я знаю, что в полиции Киевской области был там руководитель, который таскал принудительно всех полицейских на стрельбища. Но это была его инициатива, потому что он работал в КОРДе и он понимал, что это нужно. В других подразделениях это все формальность. И вот мы видим последствия такой формальности", — отметил он.

По его словам, сейчас на передовой воюет немало бывших правоохранителей — следователей, оперативников и прокуроров, которые уже имеют боевой опыт. Он считает целесообразным привлекать таких военных в Национальную полицию с сохранением их выплат, чтобы усилить систему подготовленными специалистами.

"И они перейдут и наполнят Национальную полицию, потому что они уже устали на фронте воевать, они семьи хотят увидеть", — утверждает офицер командования штурмовых войск ВСУ.

Он также выступил за ротацию действующих полицейских в зону боевых действий на постоянной основе, а не краткосрочные командировки.

Кроме того, Ярославский отметил необходимость обязательной подготовки по тактической медицине.

Также Ярославский в эфире "Київського часу" заявлял, что сейчас общество Украины не готово к массовому ношению оружия. По его словам, препятствием для легализации является тотальная коррупция в выдаче медсправки. Он предлагает разрешить скрытое ношение оружия ветеранам фронта и бывшим правоохранителям.

А глава МВД Игорь Клименко обратился к народным депутатам с призывом подготовить и принять закон о гражданском оружии. В частности, речь идет о необходимости определения его классификации.

В то же время руководитель ОП Кирилл Буданов выступил против легализации оружия. По его словам, это может привести к росту опасных инцидентов.