Офіцер ЗСУ: поліцейські бояться стріляти через ризик переслідувань

Офіцер командування штурмових військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що поліцейські бояться застосовувати зброю через ризик переслідувань. Він стверджує, що система підготовки часто залишається формальною. За його словами, після реформи 2015 року зміни не були адаптовані до умов повномасштабної війни, і це наразі дає негативні наслідки.

Про це Денис Ярославський ексклюзивно сказав в ефірі "Київського часу".

Застосування зброї поліцейськими

Ярославський каже, що наразі поліцейські зайвий раз бояться дістати зброю, оскільки їх потім "затягає прокуратура".

"Вони не навчаються, їх не віддають на навчання. Я знаю, що в поліції Київської області був там керівник, який тягав примусово всіх поліцейських на стрільбища. Але це була його ініціатива, тому що він працював в КОРДі і він розумів, що це потрібно. В інших підрозділах це все формальність. І от ми бачимо наслідки такої формальності", — зазначив він.

За його словами, нині на передовій воює чимало колишніх правоохоронців — слідчих, оперативників і прокурорів, які вже мають бойовий досвід. Він вважає доцільним залучати таких військових до Національної поліції зі збереженням їхніх виплат, щоб посилити систему підготовленими фахівцями.

"І вони перейдуть і наповнять Національну поліцію, тому що вони вже втомилися на фронті воювати, вони родини хочуть побачити", — стверджує офіцер командування штурмових військ ЗСУ.

Він також виступив за ротацію діючих поліцейських у зону бойових дій на постійній основі, а не короткострокові відрядження.

Крім того, Ярославський наголосив на необхідності обовʼязкової підготовки з тактичної медицини.

Також Ярославський в ефірі "Київського часу" заявляв, що наразі суспільство України не готове до масового носіння зброї. За його словами, перешкодою для легалізації є тотальна корупція у видачі меддовідок. Він пропонує дозволити приховане носіння зброї ветеранам фронту та колишнім правоохоронцям.

А глава МВС Ігор Клименко звернувся до народних депутатів із закликом підготувати та ухвалити закон про цивільну зброю. Зокрема, йдеться про необхідність визначення її класифікації.

Водночас керівник ОП Кирило Буданов виступив проти легалізації зброї. За його словами, це може призвести до зростання небезпечних інцидентів.