Україна
Одна из стран ЕС ночью снова закрывала аэропорт из-за дронов

Одна из стран ЕС ночью снова закрывала аэропорт из-за дронов

Ua en ru
Дата публикации 3 октября 2025 08:06
Мюнхен закрывал аэропорт 2 октября
Международный аэропорт Мюнхена в Германии. Фото: Reuters

Вечером 2 октября в воздушном пространстве Германии были обнаружены неизвестные дроны. Из-за этого немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила полеты в аэропорту Мюнхена, а впоследствии и вовсе их приостановила.

Об этом говорится на сайте аэропорта Мюнхена.

Сколько самолетов не смогли вылететь вовремя

Из-за ограничений из Мюнхена не смогли вылететь 17 рейсов. Это коснулось почти 3 000 пассажиров.

В терминалах для пассажиров развернули раскладные кровати и обеспечили едой и напитками.

Также 15 рейсов, которые должны были прибыть, перенаправили в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт.

Напомним, российский диктатор Владимир https://news.novyny.live/ru/putin-gluzlivo-vidpoviv-pro-zapusk-droniv-na-ievropu-285071.htmlутин посмеялся над странами Европы, где ранее замечали неизвестные дроны.

А нардеп от "Слуги народа" рассказала, почему страны не решаются сбить неизвестные дроны.

