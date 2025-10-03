Путин отшутился по поводу запусков дронов в Европе

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремлевский лидер Владимир Путин прибегнул к ироничному ответу на вопрос ведущего о якобы массовых запусках беспилотников в разные страны Европы. Сначала модератор обратился к нему с вопросом о перелете дронов в Данию, после чего глава российского государства коротко и саркастично ответил, что больше не планирует этого делать.

Об этом Путин высказался во время выступления на Валдайском форуме.

Путин пошутил о дронах и высмеял панику европейцев

В своей речи Путин отметил, что не будет отправлять дроны "ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген", и даже в шутку добавил, что не полетит "в Лиссабон". Далее он сравнил ситуацию со своеобразными развлечениями для людей, сравнив тех, кто запускает беспилотники, с теми, кто когда-то увлекался "НЛО".

"Знаете, развлекаются люди, которые когда-то развлекались от НЛО. Ну там столько чудаков, как и у нас кстати говоря. Там они сейчас будут запускать ежедневно ... вот пусть и ловят. Понимаете серьезность?" — ответил с насмешкой Путин.

Кроме того, российский диктатор заявил, что в России якобы отсутствуют беспилотники, способные долететь до таких отдаленных европейских городов, как Лиссабон.

Заявление прозвучало на фоне международного обсуждения инцидентов с нарушением воздушного пространства десятков российских дронов ряда европейских государств, о которых сообщалось ранее. Добавим, что в СМИ и соцсетях начали распространять ложные обвинения Украины в причастности к атаке дронов. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск категорически отклонил вину Украины. На инцидент реагировал и российский дипломат в Польше Андрей Ордаш, который заявил, что дроны якобы не принадлежат России.

Несколько недель назад российский дрон заметили и на территории Румынии. Впоследствии в Европе начали активно обсуждать противодействие российским дронам. Примечательно, что даже пророссийские политики раскритиковали Путина и призвали прекратить запуски дронов на территорию стран Европы.