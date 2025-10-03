Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин насмешливо ответил о запуске дронов на Европу

Путин насмешливо ответил о запуске дронов на Европу

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 07:54
Путин отшутился по поводу запусков дронов в Европе
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Кремлевский лидер Владимир Путин прибегнул к ироничному ответу на вопрос ведущего о якобы массовых запусках беспилотников в разные страны Европы. Сначала модератор обратился к нему с вопросом о перелете дронов в Данию, после чего глава российского государства коротко и саркастично ответил, что больше не планирует этого делать.

Об этом Путин высказался во время выступления на Валдайском форуме.

Реклама
Читайте также:

Путин пошутил о дронах и высмеял панику европейцев

В своей речи Путин отметил, что не будет отправлять дроны "ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген", и даже в шутку добавил, что не полетит "в Лиссабон". Далее он сравнил ситуацию со своеобразными развлечениями для людей, сравнив тех, кто запускает беспилотники, с теми, кто когда-то увлекался "НЛО".

"Знаете, развлекаются люди, которые когда-то развлекались от НЛО. Ну там столько чудаков, как и у нас кстати говоря. Там они сейчас будут запускать ежедневно ... вот пусть и ловят. Понимаете серьезность?" — ответил с насмешкой Путин.

Кроме того, российский диктатор заявил, что в России якобы отсутствуют беспилотники, способные долететь до таких отдаленных европейских городов, как Лиссабон.

Заявление прозвучало на фоне международного обсуждения инцидентов с нарушением воздушного пространства десятков российских дронов ряда европейских государств, о которых сообщалось ранее. Добавим, что в СМИ и соцсетях начали распространять ложные обвинения Украины в причастности к атаке дронов. Однако премьер-министр Польши Дональд Туск категорически отклонил вину Украины. На инцидент реагировал и российский дипломат в Польше Андрей Ордаш, который заявил, что дроны якобы не принадлежат России.

Несколько недель назад российский дрон заметили и на территории Румынии. Впоследствии в Европе начали активно обсуждать противодействие российским дронам. Примечательно, что даже пророссийские политики раскритиковали Путина и призвали прекратить запуски дронов на территорию стран Европы.

скандал владимир путин беспилотники Европа дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации