В Германии обратились к Путину по поводу БпЛА на территории НАТО

В Германии обратились к Путину по поводу БпЛА на территории НАТО

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 16:48
В Германии призвали Путина не провоцировать НАТО
Лидер немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Фото: Reuters

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель обратилась к российскому диктатору Путину после многочисленных случаев нарушения воздушного пространства НАТО. Она призвала Россию не испытывать терпение лидера США Дональда Трампа.

Об этом информирует Tagesspiegel.

Читайте также:

Лидер немецкой партии призвала РФ не провоцировать НАТО

Итак, лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель обратилась к российскому диктатору Путину с призывом перестать испытывать терпение Президента США Дональда Трампа.

Это произошло после многочисленных провокаций на восточных границах НАТО и ЕС с участием российских дронов и истребителей.

"Если окажется, что это нарушение воздушного пространства со стороны России, я могу лишь предостеречь: не стоит испытывать терпение Трампа или подрывать его мирные усилия. Россия также должна деэскалировать ситуацию, не нарушать воздушное пространство НАТО и не тестировать системы ПВО.

Это может привести к дальнейшей эскалации и навредить отношениям между Россией и США после мирных усилий президента. Путин должен сделать какой-то шаг, но пока мы видели, этого мало", — отметила Алиса Вайдель.

Это заявление стало неожиданностью, ведь партия "Альтернатива для Германии" известна своими пророссийскими лозунгами.

Стоит напомнить, что ранее Вайдель призвала к снятию санкций с России, восстановлению поставок российских энергоресурсов и депортации мигрантов, включая украинских беженцев.

Недавно в Германии заявили, что в небо запустят на дежурство дроны-камикадзе с боеголовкой.

Ранее в Германии спрогнозировали потери своих войск в случае войны с Россией — о какой цифре идет речь.

Германия владимир путин НАТО дроны война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
