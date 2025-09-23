В Германии призвали Путина не провоцировать НАТО

В Германии обратились к Путину по поводу БпЛА на территории НАТО
Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель обратилась к российскому диктатору Путину после многочисленных случаев нарушения воздушного пространства НАТО. Она призвала Россию не испытывать терпение лидера США Дональда Трампа.
Об этом информирует Tagesspiegel.
Лидер немецкой партии призвала РФ не провоцировать НАТО
Итак, лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель обратилась к российскому диктатору Путину с призывом перестать испытывать терпение Президента США Дональда Трампа.
Это произошло после многочисленных провокаций на восточных границах НАТО и ЕС с участием российских дронов и истребителей.
"Если окажется, что это нарушение воздушного пространства со стороны России, я могу лишь предостеречь: не стоит испытывать терпение Трампа или подрывать его мирные усилия. Россия также должна деэскалировать ситуацию, не нарушать воздушное пространство НАТО и не тестировать системы ПВО.
Это может привести к дальнейшей эскалации и навредить отношениям между Россией и США после мирных усилий президента. Путин должен сделать какой-то шаг, но пока мы видели, этого мало", — отметила Алиса Вайдель.
Это заявление стало неожиданностью, ведь партия "Альтернатива для Германии" известна своими пророссийскими лозунгами.
Стоит напомнить, что ранее Вайдель призвала к снятию санкций с России, восстановлению поставок российских энергоресурсов и депортации мигрантов, включая украинских беженцев.
Недавно в Германии заявили, что в небо запустят на дежурство дроны-камикадзе с боеголовкой.
Ранее в Германии спрогнозировали потери своих войск в случае войны с Россией — о какой цифре идет речь.
Читайте Новини.LIVE!