Обвиняемый в убийстве подростка на фуникулере получил приговор
Путин собрал заседание Совбеза России - о чем заявил диктатор

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 16:11
Путин пригрозил Западу военным ответом - что заявил
Владимир Путин. Фото: Reuters

Вследствие "разрушительных действий" Запада основы для диалога между ядерными державами были значительно подорваны. Россия готова ответить военной силой на любую новую возникшую угрозу.

Такие заявления сделал российский диктатор Владимир Путин во время заседания Совбеза России в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Заявления Путина

Диктатор утверждает, что "Россия будет исходить из того, что развертывание США оружия в космосе подорвет ее усилия по сохранению стратегической стабильности".

О чем еще говорит Путин:

  • стратегическая стабильность в мире "продолжает деградировать";
  • Россия якобы неоднократно говорила о проблемах в сфере стратегической стабильности;
  • Москва уверена в надежности и эффективности своих сил сдерживания;
  • РФ якобы "всегда исходит из преимущества политико-дипломатического решения вопросов";
  • сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США;
  • Россия не заинтересована в ускорении гонки вооружений;
  • РФ будет отслеживать планы наращивания стратегических компонентов в системе ПРО США.

Справка

ДСНВ (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) подписали в 2010 году президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев. Он вступил в силу в 2011 году и был продлен до 2026-го.

По его условиям стороны обязывались:

  • ограничить количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — не более 700;
  • снизить количество боезарядов до 1550 единиц;
  • иметь не более 800 пусковых установок и носителей в боевом и резервном состоянии.

Документ также вводил инспекционный механизм контроля. Ежегодно США и Россия могли проводить до 18 взаимных проверок на ядерных объектах. До 2021 года было осуществлено около 300 таких инспекций. В августе 2022 года Москва приостановила участие в проверках, заявив, что санкции якобы делают невозможным приезд ее инспекторов в США. А в 2025 году Путин заявил о фактическом выходе из договоренностей.

Завершение ДСНВ будет означать, что обе страны больше не будут иметь юридических обязательств воздерживаться от наращивания ядерных потенциалов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин провоцирует НАТО. Агрессор стремится выяснить, насколько готов Альянс действовать как в дипломатической, так и в политической плоскости, а также отслеживает, как на такие действия отреагируют граждане европейских стран.

Также аналитики ISW объяснили, почему Россия не согласится на мир без капитуляции Украины. Аналитики считают, что Москва готова затягивать войну, чтобы достичь своих максималистских целей на поле боя.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
