Переговори з Москвою - чому Кремль блокує компроміси

Росія продовжує демонструвати небажання йти на будь-які компроміси, окрім повної капітуляції України. Лавров та Пєсков у нових заявах підтвердили, що Кремль наполягає на своїх максималістських вимогах і готовий затягувати війну.

Про це повідомили ISW.

Кремль не готовий до компромісів

В аналітичному звіті ISW від 17 вересня йдеться, що російська влада публічно сигналізує про небажання домовлятися про мир на умовах, які передбачають поступки Москви. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що обмін територіями не зупинить війну, а також відкинув можливість завершення війни через відновлення торгівлі між США та Росією. Він повторив вимоги Кремля, які передбачають заміну українського уряду, відмову від курсу на НАТО та проголошення нейтралітету.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у цей же день заявив, що Росія нібито відкрита до переговорного процесу. "Бажаним рішенням" він назвав політичне та дипломатичне врегулювання, але без поступок з боку Москви.

За оцінкою ISW, ці сигнали Кремля свідчать, що Росія не зацікавлена у добросовісних переговорах. Аналітики вважають, що Москва готова затягувати війну, щоб досягти своїх максималістських цілей на полі бою.

Нагадаємо, що глава МЗС Росії Сергій Лавров зробив чергову заяву щодо можливого розміщення іноземних військ в Україні, назвавши їх "окупантами".

Раніше ми також інформували, що міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії оприлюднила Робочий документ №23, у якому викладено конкретні заходи для посилення тиску на РФ.