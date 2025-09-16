Єрмак презентував нові міжнародні санкції проти Росії

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії опублікувала Робочий документ №23. У ньому викладено конкретні кроки щодо посилення тиску на Росію.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у X.

Реклама

Читайте також:

Санкційний документ проти РФ — що пропонується

Документ включає посилені заходи проти тіньового флоту, регулярне коригування граничних цін на нафту, вторинні санкції та обмеження портів, використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України та усунення прогалин у контролі за експортом технологій.

Пропонуються наступні механізми:

розширення санкцій на понад 400 суден тіньового флоту;

зниження та регулярне коригування цінових стель на нафту й нафтопродукти преміум-сегменту;

вторинні санкції та портові ембарго для тих, хто допомагає Кремлю обходити обмеження;

використання заморожених російських активів для України;

усунення лазівок в експортному контролі технологій, особливо через треті країни.

"Цей документ є фактично чітким планом наступної хвилі санкцій, готовим до реалізації. Низка пропозицій з наших минулих документів увійшли в основу санкційних пакетів наших партнерів. Нам необхідний перехід до системного й агресивного економічного тиску на РФ. Московія повинна остаточно втратити ресурси для продовження війни", — заявив Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій і тарифної політики, яка стане сигналом для світу та аргументом на користь миру.

У Конгресі США тим часом заявили, що закликатимуть колег прив'язати законопроєкт про суворі санкції проти Росії до обов'язкового для ухвалення законопроєкту про фінансування роботи федерального уряду.