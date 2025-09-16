Єрмак презентував нові міжнародні санкції проти Росії

Готуються нові санкції проти РФ — у Зеленського розкрили деталі
Міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії опублікувала Робочий документ №23. У ньому викладено конкретні кроки щодо посилення тиску на Росію.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у X.
Санкційний документ проти РФ — що пропонується
Документ включає посилені заходи проти тіньового флоту, регулярне коригування граничних цін на нафту, вторинні санкції та обмеження портів, використання заморожених російських суверенних активів для підтримки України та усунення прогалин у контролі за експортом технологій.
Пропонуються наступні механізми:
- розширення санкцій на понад 400 суден тіньового флоту;
- зниження та регулярне коригування цінових стель на нафту й нафтопродукти преміум-сегменту;
- вторинні санкції та портові ембарго для тих, хто допомагає Кремлю обходити обмеження;
- використання заморожених російських активів для України;
- усунення лазівок в експортному контролі технологій, особливо через треті країни.
"Цей документ є фактично чітким планом наступної хвилі санкцій, готовим до реалізації. Низка пропозицій з наших минулих документів увійшли в основу санкційних пакетів наших партнерів. Нам необхідний перехід до системного й агресивного економічного тиску на РФ. Московія повинна остаточно втратити ресурси для продовження війни", — заявив Єрмак.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій і тарифної політики, яка стане сигналом для світу та аргументом на користь миру.
У Конгресі США тим часом заявили, що закликатимуть колег прив'язати законопроєкт про суворі санкції проти Росії до обов'язкового для ухвалення законопроєкту про фінансування роботи федерального уряду.
