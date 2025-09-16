Ермак представил новые международные санкции против России

Готовятся новые санкции против РФ — у Зеленского раскрыли детали
Международная рабочая группа по вопросам санкций против России опубликовала Рабочий документ №23. В нем изложены конкретные шаги по усилению давления на Россию.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в X.
Санкционный документ против РФ — что предлагается
Документ включает усиленные меры против теневого флота, регулярную корректировку предельных цен на нефть, вторичные санкции и ограничения портов, использование замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины и устранение пробелов в контроле за экспортом технологий.
Предлагаются следующие механизмы:
- расширение санкций на более 400 судов теневого флота;
- снижение и регулярная корректировка ценовых потолков на нефть и нефтепродукты премиум-сегмента;
- вторичные санкции и портовые эмбарго для тех, кто помогает Кремлю обходить ограничения;
- использование замороженных российских активов для Украины;
- устранение лазеек в экспортном контроле технологий, особенно через третьи страны.
"Этот документ является фактически четким планом следующей волны санкций, готовым к реализации. Ряд предложений из наших прошлых документов вошли в основу санкционных пакетов наших партнеров. Нам необходим переход к системному и агрессивному экономическому давлению на РФ. Московия должна окончательно потерять ресурсы для продолжения войны", — заявил Ермак.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкций и тарифной политики, которая станет сигналом для мира и аргументом в пользу мира.
В Конгрессе США тем временем заявили, что будут призывать коллег привязать законопроект о строгих санкциях против России к обязательному для принятия законопроекту о финансировании работы федерального правительства.
