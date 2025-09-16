Ермак представил новые международные санкции против России

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Международная рабочая группа по вопросам санкций против России опубликовала Рабочий документ №23. В нем изложены конкретные шаги по усилению давления на Россию.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в X.

Санкционный документ против РФ — что предлагается

Документ включает усиленные меры против теневого флота, регулярную корректировку предельных цен на нефть, вторичные санкции и ограничения портов, использование замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины и устранение пробелов в контроле за экспортом технологий.

Предлагаются следующие механизмы:

расширение санкций на более 400 судов теневого флота;

снижение и регулярная корректировка ценовых потолков на нефть и нефтепродукты премиум-сегмента;

вторичные санкции и портовые эмбарго для тех, кто помогает Кремлю обходить ограничения;

использование замороженных российских активов для Украины;

устранение лазеек в экспортном контроле технологий, особенно через третьи страны.

"Этот документ является фактически четким планом следующей волны санкций, готовым к реализации. Ряд предложений из наших прошлых документов вошли в основу санкционных пакетов наших партнеров. Нам необходим переход к системному и агрессивному экономическому давлению на РФ. Московия должна окончательно потерять ресурсы для продолжения войны", — заявил Ермак.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкций и тарифной политики, которая станет сигналом для мира и аргументом в пользу мира.

В Конгрессе США тем временем заявили, что будут призывать коллег привязать законопроект о строгих санкциях против России к обязательному для принятия законопроекту о финансировании работы федерального правительства.