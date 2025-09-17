Відео
Лавров назвав іноземні війська в Україні окупантами

Лавров назвав іноземні війська в Україні окупантами

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:59
Росія вважатиме цілями іноземні війська в Україні — заява Лаврова
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров у черговій заяві відреагував на можливе розгортання іноземних військових військ в Україні. Він назвав їх "окупантами".

Про це повідомляють росЗМІ.

Лавров погрожує іноземним військам, якщо ті будуть розміщені в Україні

Сергій Лавров попередив, що Москва розглядатиме їх як цілі для атаки. За повідомленнями російських ЗМІ, дипломат висловився про те, що будь-які миротворчі контингенти Заходу, які можуть з’явитися в Україні, будуть розглядатися РФ "як легітимні об’єкти для ураження".

Лавров також знову пов’язав ідею розміщення іноземних сил із концепцією "безпольотної зони", яку обговорюють на Заході, і поставив риторичне запитання щодо можливості ураження повітряних об’єктів над Україною.

"Формування деяких миротворчих, а по суті окупаційних сил, шляхом розмов про створення, безполітної зони над Україною. Зараз розповідають, чи можна збивати об'єкти над Україною", — заявив Сергій Лавров. 

Нагадаємо, раніше про потенційне розміщення іноземних військ в Україні висловлювалась й речниця МЗС РФ Марія Захарова, яка розкритикувала таку ініціативу.

А російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ знищить іноземних військових

Також із погрозами війни виступав й голова Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який висловився про допомогу країн НАТО у збитті дронів над Україною.

російські війська Сергій Лавров Кремль війна в Україні миротворці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
