Росія вважатиме цілями іноземні війська в Україні — заява Лаврова

Лавров назвав іноземні війська в Україні окупантами
Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров у черговій заяві відреагував на можливе розгортання іноземних військових військ в Україні. Він назвав їх "окупантами".
Про це повідомляють росЗМІ.
Лавров погрожує іноземним військам, якщо ті будуть розміщені в Україні
Сергій Лавров попередив, що Москва розглядатиме їх як цілі для атаки. За повідомленнями російських ЗМІ, дипломат висловився про те, що будь-які миротворчі контингенти Заходу, які можуть з’явитися в Україні, будуть розглядатися РФ "як легітимні об’єкти для ураження".
Лавров також знову пов’язав ідею розміщення іноземних сил із концепцією "безпольотної зони", яку обговорюють на Заході, і поставив риторичне запитання щодо можливості ураження повітряних об’єктів над Україною.
"Формування деяких миротворчих, а по суті окупаційних сил, шляхом розмов про створення, безполітної зони над Україною. Зараз розповідають, чи можна збивати об'єкти над Україною", — заявив Сергій Лавров.
Нагадаємо, раніше про потенційне розміщення іноземних військ в Україні висловлювалась й речниця МЗС РФ Марія Захарова, яка розкритикувала таку ініціативу.
А російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ знищить іноземних військових.
Також із погрозами війни виступав й голова Радбезу РФ Дмитро Медведєв, який висловився про допомогу країн НАТО у збитті дронів над Україною.
Читайте Новини.LIVE!