Россия будет считать целями иностранные войска в Украине — заявление Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в очередном заявлении отреагировал на возможное развертывание иностранных военных войск в Украине. Он назвал их "оккупантами".

Об этом сообщают росСМИ.

Сергей Лавров предупредил, что Москва будет рассматривать их как цели для атаки. По сообщениям российских СМИ, дипломат высказался о том, что любые миротворческие контингенты Запада, которые могут появиться в Украине, будут рассматриваться РФ "как легитимные объекты для поражения".

Лавров также снова связал идею размещения иностранных сил с концепцией "бесполетной зоны", которую обсуждают на Западе, и задал риторический вопрос о возможности поражения воздушных объектов над Украиной.

"Формирование неких миротворческих, а по сути оккупационных сил, путем разговоров о создании бесполетной зоны над Украиной. Сейчас рассказывают, можно ли сбивать объекты над Украиной", — заявил Сергей Лавров.

Напомним, ранее о потенциальном размещении иностранных войск в Украине высказывалась и пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая раскритиковала такую инициативу.

А российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ уничтожит иностранных военных.

Также с угрозами войны выступал и председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который высказался о помощи стран НАТО в сбивании дронов над Украиной.