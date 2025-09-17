Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Лавров назвал иностранные войска в Украине оккупантами

Лавров назвал иностранные войска в Украине оккупантами

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 14:59
Россия будет считать целями иностранные войска в Украине — заявление Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров в очередном заявлении отреагировал на возможное развертывание иностранных военных войск в Украине. Он назвал их "оккупантами".

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Лавров угрожает иностранным войскам, если те будут размещены в Украине

Сергей Лавров предупредил, что Москва будет рассматривать их как цели для атаки. По сообщениям российских СМИ, дипломат высказался о том, что любые миротворческие контингенты Запада, которые могут появиться в Украине, будут рассматриваться РФ "как легитимные объекты для поражения".

Лавров также снова связал идею размещения иностранных сил с концепцией "бесполетной зоны", которую обсуждают на Западе, и задал риторический вопрос о возможности поражения воздушных объектов над Украиной.

"Формирование неких миротворческих, а по сути оккупационных сил, путем разговоров о создании бесполетной зоны над Украиной. Сейчас рассказывают, можно ли сбивать объекты над Украиной", — заявил Сергей Лавров.

Напомним, ранее о потенциальном размещении иностранных войск в Украине высказывалась и пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая раскритиковала такую инициативу.

А российский диктатор Владимир Путин заявил, что армия РФ уничтожит иностранных военных.

Также с угрозами войны выступал и председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который высказался о помощи стран НАТО в сбивании дронов над Украиной.

российские войска Сергей Лавров Кремль война в Украине миротворцы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации