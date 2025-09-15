Медведев пригрозил НАТО войной — Ермак резко ответил

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в очередной раз взялся угрожать Западу. Он заявил, что возможность для стран НАТО сбивать российские беспилотники над Украиной якобы будет означать начало войны Альянса с Россией.

Об этом Дмитрий Медведев написал в Telegram, а на его провокационное заявление отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Реализация провокационной идеи киевских и других придурков о создании "бесполетной зоны над "Украиной" и возможность для стран НАТО сбивать наши БпЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией", — написал Медведев.

Заявление Дмитрия Медведева. Фото: скриншот

На это заявление отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что самый простой способ избежать сбивания дронов — вообще не запускать их.

Заявление Андрея Ермака. Фото: скриншот

"Формула проста, и она бы продемонстрировала желание россиян завершить войну. В то же время оттуда мы видим лишь желание атаковать, и чтобы им не мешали убивать. Украина же отвечает на такое поведение ударами по болевым точкам РФ", — высказался Ермак.

Напомним, несколько дней назад в Румынии перехватили российский беспилотник, который залетел на территорию страны. Этому предшествовала беспрецедентная атака России дронами и ракетой на Польшу.

Сейчас о помощи НАТО и союзников в сбивании дронов над Украиной речь не идет. Однако ВСУ будут обучать польских военных противодействию дронам.

Добавим, что аналитики Института изучения войны объяснили, почему Россия стала все чаще запускать дроны на территории ЕС.

В июле Дмитрий Медведев угрожал ядерной войной США, однако, госсекретарь Марко Рубио насмешливо ответил на эти заявления.