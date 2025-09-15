ISW объяснили почему Россия атакует дронами территории ЕС

Франция мобилизует самолеты Rafale в рамках операции "Восточный страж". Фото: Reuters

В ночь на 13 сентября российский беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, что стало уже вторым нарушением границ НАТО за четыре дня. Россия может таким образом "тестировать" военную мощь ЕС и способность противостоять воздушным атакам.

Об этом говорится в аналитике Института исследования войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление министра иностранных дел Румынии Оаны-Сильви Цою, которая уточнила, что истребители сопровождали аппарат в течение 50 минут, пока он не покинул воздушное пространство страны. К помощи были готовы и два немецких Eurofighter. Она осудила атаку, назвав ее "неприемлемой и безрассудной", и заявила, что Румыния примет все необходимые меры для защиты суверенитета.

Также Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что траектории полета таких дронов всегда просчитаны, поэтому случайными такие инциденты быть не могут.

Министерство обороны Румынии сообщило, что с начала полномасштабной войны зафиксировано 11 случаев нарушения ее воздушного пространства, а вблизи украинско-румынской границы совершено около 50 атак дронами, в результате которых обломки 30 раз падали на территорию страны.

Польша разворачивает контингент НАТО для защиты от дронов

Тем временем в Польше разворачивают дополнительный контингент НАТО. Президент Кароль Навроцкий 14 сентября подписал указ в поддержку операции "Восточный страж", которую альянс объявил 12 сентября для укрепления восточного фланга.

Для чего Россия стала чаще запускать дроны на территорию ЕС

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что эти атаки вероятно имеют преднамеренный характер. Кремль может таким способом проверять мощь и реакцию НАТО, чтобы потом применить полученные знания для будущих конфликтов против Альянса.

