ISW пояснили чому Росія атакує дронами території ЄС

Франція мобілізує літаки Rafale в рамках операції "Східний вартівник". Фото: Reuters

У ніч на 13 вересня російський безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, що стало вже другим порушенням кордонів НАТО за чотири дні. Росія може таким чином "тестувати" військову міць ЄС та спроможність протистояти повітряним атакам.

Про це йдеться у аналітиці Інституту дослідження війни (ISW).

Реклама

Читайте також:

Росія вкотре цілеспрямовано скерувала дрони на територію ЄС

Аналітики звернули увагу на заяву міністерки закордонних справ Румунії Оани-Сільвї Цою, яка уточнила, що винищувачі супроводжували апарат упродовж 50 хвилин, доки він не залишив повітряний простір країни. До допомоги були готові й два німецькі Eurofighter. Вона засудила атаку, назвавши її "неприйнятною та безрозсудною", та заявила, що Румунія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту суверенітету.

Також Президент України Володимир Зеленський наголосив, що траєкторії польоту таких дронів завжди прораховані, тому випадковими такі інциденти бути не можуть.

Міністерство оборони Румунії повідомило, що від початку повномасштабної війни зафіксовано 11 випадків порушення її повітряного простору, а поблизу українсько-румунського кордону здійснено близько 50 атак дронами, внаслідок яких уламки 30 разів падали на територію країни.

Польща розгортає контингент НАТО для захисту від дронів

Тим часом в Польщі розгортають додатковий контингент НАТО. Президент Кароль Навроцький 14 вересня підписав указ на підтримку операції "Східний вартівник", яку альянс оголосив 12 вересня для зміцнення східного флангу.

Для чого Росія стала частіше запускати дрони на територію ЄС

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що ці атаки ймовірно мають навмисний характер. Кремль може таким способом перевіряти міць та реакцію НАТО, щоб потім застосувати отримани знання для майбутніх конфліктів проти Альянсу.

Нагадаємо, у Фінляндії почали будувати спеціальний бар'єр для захисту від дронів.

Також нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловився про допомогу у збитті дронів та ракет над Україною.