Головна Новини дня Фіни будують спеціальний паркан проти дронів РФ — яка довжина

Фіни будують спеціальний паркан проти дронів РФ — яка довжина

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 03:47
Армія Фінляндії вже наполовину збудували 200 кілометровий паркан на кордоні з РФ, на який можна встановити датчики проти дронів
Паркан у Фінляндії на кордоні з РФ. Фото: Yleisradio

На східному кордоні Фінляндії будується бар'єр, який також може бути використаний для будівництва так званої стіни проти дронів. Бар'єр має висоту 3,5 метри й на нього можна встановити спеціальні датчики.

Про таку ініціативу Міноборони Фінляндії 14 вересня повідомляє Gazeta.pl.

Читайте також:

Яку довжину матиме фінська "антидронова стіна"

Як заявив генерал армії Фінляндії Ярі Толппанен зі штабу Прикордонної охорони, цей бар'єр матиме довжину понад 200 кілометрів.

"Бар'єр може бути частиною "стіни з дронів". Він підходить для встановлення всіляких датчиків", — сказав Толппанен журналістам.

Мета полягає в тому, щоб мати можливість виявляти та, за необхідності, знищувати ворожі дрони. Генерал пояснив, що бар'єр на кордоні з Росією майже наполовину завершений. Встановлено системи моніторингу та зв'язку. Очікується, що будівництво буде завершено наступного року.

Тим часом фінсько-російський кордон має довжину понад 1300 кілометрів. Бар'єр будується, серед іншого, поблизу чинних прикордонних постів та найпопулярніших транспортних шляхів з російськими окупантами.

Нагадаємо, лідер Фінляндії пояснив, як війна Росії проти України вплинула на його країну.

Також ми повідомляли, що Фінляндія посилює заходи стримування після зальоту БпЛА у Польщу. Президент Стубб закликав завжди бути готовими до можливих загроз.

росія кордон Фінляндія дрони війна РЕБ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
