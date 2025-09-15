Армія Фінляндії вже наполовину збудували 200 кілометровий паркан на кордоні з РФ, на який можна встановити датчики проти дронів

Паркан у Фінляндії на кордоні з РФ. Фото: Yleisradio

На східному кордоні Фінляндії будується бар'єр, який також може бути використаний для будівництва так званої стіни проти дронів. Бар'єр має висоту 3,5 метри й на нього можна встановити спеціальні датчики.

Про таку ініціативу Міноборони Фінляндії 14 вересня повідомляє Gazeta.pl.

Яку довжину матиме фінська "антидронова стіна"

Як заявив генерал армії Фінляндії Ярі Толппанен зі штабу Прикордонної охорони, цей бар'єр матиме довжину понад 200 кілометрів.

"Бар'єр може бути частиною "стіни з дронів". Він підходить для встановлення всіляких датчиків", — сказав Толппанен журналістам.

Мета полягає в тому, щоб мати можливість виявляти та, за необхідності, знищувати ворожі дрони. Генерал пояснив, що бар'єр на кордоні з Росією майже наполовину завершений. Встановлено системи моніторингу та зв'язку. Очікується, що будівництво буде завершено наступного року.

Тим часом фінсько-російський кордон має довжину понад 1300 кілометрів. Бар'єр будується, серед іншого, поблизу чинних прикордонних постів та найпопулярніших транспортних шляхів з російськими окупантами.

Нагадаємо, лідер Фінляндії пояснив, як війна Росії проти України вплинула на його країну.

Також ми повідомляли, що Фінляндія посилює заходи стримування після зальоту БпЛА у Польщу. Президент Стубб закликав завжди бути готовими до можливих загроз.