Армия Финляндии уже наполовину построили 200 километровый забор на границе с РФ, на который можно установить датчики против дронов

Забор в Финляндии на границе с РФ. Фото: Yleisradio

На восточной границе Финляндии строится барьер, который также может быть использован для строительства так называемой стены против дронов. Барьер имеет высоту 3,5 метра и на него можно установить специальные датчики.

О такой инициативе Минобороны Финляндии 14 сентября сообщает Gazeta.pl.

Какую длину будет иметь финская "антидроновая стена"

Как заявил генерал армии Финляндии Яри Толппанен из штаба Пограничной охраны, этот барьер будет иметь длину более 200 километров.

"Барьер может быть частью "стены из дронов". Он подходит для установки всевозможных датчиков", — сказал Толппанен журналистам.

Цель состоит в том, чтобы иметь возможность обнаруживать и, при необходимости, уничтожать вражеские дроны. Генерал пояснил, что барьер на границе с Россией почти наполовину завершен. Установлены системы мониторинга и связи. Ожидается, что строительство будет завершено в следующем году.

Между тем финско-российская граница имеет длину более 1300 километров. Барьер строится, среди прочего, вблизи действующих пограничных постов и самых популярных транспортных путей с российскими оккупантами.

