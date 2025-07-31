Рубио ответил на угрозы Медведева ядерной войной

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио отреагировал на угрозы заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева ядерной войной. По словам американского чиновника, Россия не смогла бы противостоять Америке.

Об этом Марко Рубио заявил в интервью Fox News Radio.

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Рубио высмеял угрозы Медведева ядерной войной

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что угрозы ядерной войной, которые озвучивает экс-президент, а ныне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, ничего не стоят. По его мнению, Россия не смогла бы противостоять не то, что США, но и странам Европы в случае реальной войны.

Следовательно, Рубио открыто высмеял угрозы Медведева, отметив, что ядерная война между США и Россией — это "непостижимая вещь". По его словам, это точно не то, что когда-либо увидит мир.

Госсекретарь отметил, что неядерными средствами Россия никому не способна противостоять, тем более Соединенным Штатам. Он отметил, что в 2022 году россиянам не удалось справиться с Украиной, которая тогда еще не имела самой большой армии в Европе.

"Я не думаю, что есть сомнения, что обычными военными возможностями россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы, если на то пошло. Я думаю, что им было бы трудно", — сказал американский чиновник.

Кроме того, он добавил, что в США не волнуются относительно полномасштабной войны с Россией. Больше волнуют столкновения, или какие-то просчеты, которые теоретически могут привести к ядерной войне. Рубио отметил, что на самом деле не стоит волноваться, поскольку россияне никогда на это не осмелятся.

"Поскольку россияне не очень хорошо владеют обычным оружием, им почти неизменно придется полагаться на какие-то другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя. Так что вы бы волновались по этому поводу. Но нам даже не стоит об этом думать, потому что это не является правдоподобным или, честно говоря, невозможным ни для одной из сторон", — подытожил Государственный секретарь США.

Напомним, что Дональд Трамп ответил на угрозы заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева начать войну. Лидер США отметил, что бывший президент РФ заходит на очень опасную территорию.

В свою очередь Медведев продолжил заочную полемику с Трампом, ответив на его предостережения относительно агрессивных заявлений в адрес Вашингтона.