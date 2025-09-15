Медведєв пригрозив НАТО війною — Єрмак різко відповів

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре взявся погрожувати Заходу. Він заявив, що можливість для країн НАТО збивати російські безпілотники над Україною нібито означатиме початок війни Альянсу з Росією.

Про це Дмитро Медведєв написав у Telegram, а на його провокативну заяву відреагував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Медведєв погрожує НАТО, якщо Альянс допоможе Україні збивати російські дрони

"Реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення "безпольотної зони над "Україною" і можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть тільки одне — війну НАТО з Росією", — написав Медведєв.

Заява Дмитра Медведєва. Фото: скриншот

На цю заяву відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він підкреслив, що найпростіший спосіб уникнути збиття дронів — узагалі не запускати їх.

Заява Андрія Єрмака. Фото: скриншот

"Формула проста, і вона б продемонструвала бажання росіян завершити війну. Водночас, звідти ми бачимо лише бажання атакувати, і щоб їм не заважали вбивати. Україна ж відповідає на таку поведінку ударами по болючих точках рф", — висловився Єрмак.

Нагадаємо, кілька днів тому, у Румунії перехопили російський безпілотник, який залетів на територію країни. Цьому передувала безпрецедентна атака Росії дронами та ракетою на Польщу.

Наразі про допомогу НАТО та союзників у збитті дронів над Україною не йдеться. Проте, ЗСУ навчатимуть польських військових протидії дронам.

Додамо, що аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому Росія стала дедалі частіше запускати дрони на території ЄС.

У липні Дмитро Медведєв погрожував ядерною війною США, проте, держсекретар Марко Рубіо глумливо відповів на заяви