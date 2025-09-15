Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак відповів на погрозливі заяви Медведєва про війну з НАТО

Єрмак відповів на погрозливі заяви Медведєва про війну з НАТО

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 14:55
Медведєв пригрозив НАТО війною — Єрмак різко відповів
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вкотре взявся погрожувати Заходу. Він заявив, що можливість для країн НАТО збивати російські безпілотники над Україною нібито означатиме початок війни Альянсу з Росією. 

Про це Дмитро Медведєв написав у Telegram, а на його провокативну заяву відреагував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. 

Реклама
Читайте також:

Медведєв погрожує НАТО, якщо Альянс допоможе Україні збивати російські дрони

 "Реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення "безпольотної зони над "Україною" і можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть тільки одне — війну НАТО з Росією", — написав Медведєв. 

null
Заява Дмитра Медведєва. Фото: скриншот

На цю заяву відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він підкреслив, що найпростіший спосіб уникнути збиття дронів — узагалі не запускати їх.

null
Заява Андрія Єрмака. Фото: скриншот

"Формула проста, і вона б продемонструвала бажання росіян завершити війну.  Водночас, звідти ми бачимо лише бажання атакувати, і щоб їм не заважали вбивати.  Україна ж відповідає на таку поведінку ударами по болючих точках рф", — висловився Єрмак.

Нагадаємо, кілька днів тому, у Румунії перехопили російський безпілотник, який залетів на територію країни. Цьому передувала безпрецедентна атака Росії дронами та ракетою на Польщу

Наразі про допомогу НАТО та союзників у збитті дронів над Україною не йдеться. Проте, ЗСУ навчатимуть польських військових протидії дронам

Додамо, що аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому Росія стала дедалі частіше запускати дрони на території ЄС.

У липні Дмитро Медведєв погрожував ядерною війною США, проте, держсекретар Марко Рубіо глумливо відповів на заяви 

НАТО Андрій Єрмак Дмитро Медведєв дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації