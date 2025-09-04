Видео
Главная Новости дня Иностранные войска в Украине — в РФ сделали очередное заявление

Иностранные войска в Украине — в РФ сделали очередное заявление

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 08:50
В РФ отреагировали на возможное размещение иностранных войск в Украине
Мария Захарова. Фото: росСМИ

Пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала идею размещения иностранных войск в Украине. По ее словам, РФ не будет обсуждать этот вопрос ни в одном формате.

Об этом сообщает росСМИ.

Размещение иностранных войск в Украине

Захарова выступила во время Восточного экономического форума. Она высказалась о планах Евросоюза относительно возможной отправки войск в Украину в рамках гарантий безопасности.

"Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую любую безопасность иностранную интервенцию в Украине. Это нужно им Западу каким-то образом донести до сведения, чтобы в следующий раз, когда они хотят поразмышлять на эту тему, у них была подсказка в виде российской позиции", — заявила Захарова.

Она также подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины, по ее убеждению, обернутся для Европы "гарантиями опасности".

Напомним, лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но есть условие.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о привлечении миротворцев Европы к гарантиям безопасности в Украине.

война Украина Европа Россия гарантии безопасности
