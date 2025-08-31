Видео
Главная Новости дня Мерц сделал заявление о присутствии войск Германии в Украине

Мерц сделал заявление о присутствии войск Германии в Украине

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 22:32
Фридрих Мерц сделал заявление о присутствии армии Германии в Украине во время войны
Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал привлечение европейских миротворцев к гарантиям безопасности в Украине. Политик подчеркнул, что участие немецкой армии возможно только при определенных условиях.

Об этом он заявил в интервью изданию ZDF.

Читайте также:

Мерц высказался о немецкой армии в Украине

Канцлер подчеркнул, что выступает против присутствия немецких солдат на территории Украины в данный момент. По словам Мерца, эти гарантии безопасности будут обсуждаться лишь после прекращения огня.

"О наземных войсках в Украине сейчас никто не говорит. Приоритет номер один — поддержка украинской армии для долгосрочной защиты страны. Это главный приоритет, и мы начнем это уже сейчас. Многое можно сделать только после перемирия. Это требует соглашения с Россией", — сказал Мерц.

Кроме того, канцлер высказался о сроках окончания войны. Он отметил, что боевые действия могут закончиться даже завтра, если Украина капитулирует, но Германия и другие страны Европы против этого.

"Мы стараемся закончить войну как можно скорее. Но, безусловно, не ценой капитуляции Украины. Войну можно закончить уже завтра, если Украина капитулирует, сдастся и потеряет свою независимость. Но тогда послезавтра наступит очередь следующей страны. А после этого — наша очередь. Это не вариант", — сказал Мерц.

Напомним, ранее Фридрих Мерц оценил шансы на личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

А также мы писали, что Германия может ввести более жесткие санкции для украинцев уже в этом году.

Германия военные война в Украине Фридрих Мерц гарантии безопасности
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
