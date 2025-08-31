Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мерц зробив заяву про присутність військ Німеччини в Україні

Мерц зробив заяву про присутність військ Німеччини в Україні

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 22:32
Фрідріх Мерц зробив заяву про присутність армії Німеччини в Україні під час війни
Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував залучення європейських миротворців до гарантій безпеки в Україні. Політик наголосив, що участь німецької армії можлива лише за певних умов.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню ZDF.

Реклама
Читайте також:

Мерц висловився про німецьку армію в Україні

Канцлер наголосив, що виступає проти присутності німецьких солдатів на території України в цей момент. За словами Мерца, ці гарантії безпеки будуть обговорюватися лише після припинення вогню.

"Про наземні війська в Україні зараз ніхто не говорить. Пріоритет номер один — підтримка української армії для довгострокового захисту країни. Це головний пріоритет, і ми почнемо це вже зараз. Багато що можна зробити лише після перемир'я. Це вимагає угоди з Росією", — сказав Мерц.

Крім того, канцлер висловився про терміни закінчення війни. Він зазначив, що бойові дії можуть закінчитися навіть завтра, якщо Україна капітулює, але Німеччина та інші країни Європи проти цього.

"Ми намагаємося закінчити війну якомога швидше. Але, безумовно, не ціною капітуляції України. Війну можна закінчити вже завтра, якщо Україна капітулює, здасться і втратить свою незалежність. Але тоді післязавтра настане черга наступної країни. А після цього — наша черга. Це не варіант", — сказав Мерц.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц оцінив шанси на особисту зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

А також ми писали, що Німеччина може запровадити жорсткіші санкції для українців уже цього року.

Німеччина військові війна в Україні Фрідріх Мерц гарантії безпеки
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації