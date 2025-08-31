Фрідріх Мерц зробив заяву про присутність армії Німеччини в Україні під час війни

Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував залучення європейських миротворців до гарантій безпеки в Україні. Політик наголосив, що участь німецької армії можлива лише за певних умов.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню ZDF.

Мерц висловився про німецьку армію в Україні

Канцлер наголосив, що виступає проти присутності німецьких солдатів на території України в цей момент. За словами Мерца, ці гарантії безпеки будуть обговорюватися лише після припинення вогню.

"Про наземні війська в Україні зараз ніхто не говорить. Пріоритет номер один — підтримка української армії для довгострокового захисту країни. Це головний пріоритет, і ми почнемо це вже зараз. Багато що можна зробити лише після перемир'я. Це вимагає угоди з Росією", — сказав Мерц.

Крім того, канцлер висловився про терміни закінчення війни. Він зазначив, що бойові дії можуть закінчитися навіть завтра, якщо Україна капітулює, але Німеччина та інші країни Європи проти цього.

"Ми намагаємося закінчити війну якомога швидше. Але, безумовно, не ціною капітуляції України. Війну можна закінчити вже завтра, якщо Україна капітулює, здасться і втратить свою незалежність. Але тоді післязавтра настане черга наступної країни. А після цього — наша черга. Це не варіант", — сказав Мерц.

