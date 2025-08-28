Відео
Головна Новини дня Мерц оцінив ймовірність зустрічі Путіна та Зеленського

Мерц оцінив ймовірність зустрічі Путіна та Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 20:42
Мерц оцінив ймовірність зустрічі Путіна та Зеленського
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним, схоже, не відбудеться. Саме тому обговорення миру між країнами поки не планується.

Про це заявив німецький політик Фрідріх Мерц на брифінгу у четвер, 28 серпня.

"Зустрічі між Зеленським та Путіним, очевидно, не буде", — цитує Мерца репортер Politico Ханс фон дер Бурхард.

Він підкреслив, що минулого тижня президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін досягли домовленості щодо мирних переговорів.

Нагадаємо, лідери країн ЄС відреагували на масований обстріл Києва у ніч проти 28 серпня. 

Як стало відомо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет санкцій проти РФ після нічної атаки на столицю України.

Володимир Зеленський Німеччина володимир путін переговори Фрідріх Мерц
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
