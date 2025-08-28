Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, похоже, не состоится. Именно поэтому обсуждение мира между странами пока не планируется.
Об этом заявил немецкий политик Фридрих Мерц на брифинге в четверг, 28 августа.
Встречи между Зеленским и Путиным явно не будет
"Встречи между Зеленским и Путиным, очевидно, не будет", — цитирует Мерца репортер Politico Ханс фон дер Бурхард.
Он подчеркнул, что на прошлой неделе президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин достигли договоренности о мирных переговорах.
Напомним, лидеры стран ЕС отреагировали на массированный обстрел Киева в ночь на 28 августа.
Как стало известно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете санкций против РФ после ночной атаки на столицу Украины.
