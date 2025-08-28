Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 20:42
Мерц оценил вероятность встречи Путина и Зеленского
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, похоже, не состоится. Именно поэтому обсуждение мира между странами пока не планируется.

Об этом заявил немецкий политик Фридрих Мерц на брифинге в четверг, 28 августа.

Реклама
Читайте также:

Встречи между Зеленским и Путиным явно не будет

"Встречи между Зеленским и Путиным, очевидно, не будет", — цитирует Мерца репортер Politico Ханс фон дер Бурхард.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин достигли договоренности о мирных переговорах.

Напомним, лидеры стран ЕС отреагировали на массированный обстрел Киева в ночь на 28 августа.

Как стало известно, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете санкций против РФ после ночной атаки на столицу Украины.

Владимир Зеленский Германия владимир путин переговоры Фридрих Мерц
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации