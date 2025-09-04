У РФ відреагували на можливе розміщення іноземних військ в Україні

Марія Захарова. Фото: росЗМІ

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова прокоментувала ідею розміщення іноземних військ в Україні. За її словами, РФ не буде обговорювати це питання в жодному форматі.

Про це повідомляє росЗМІ.

Захарова виступила під час Східного економічного форуму. Вона висловилася про плани Євросоюзу щодо можливої відправки військ до України у рамках гарантій безпеки.

"Росія не збирається обговорювати докорінно неприйнятну й таку, що підриває будь-яку безпеку, іноземну інтервенцію в Україні. Це потрібно їм Заходу якимось чином донести до відома, щоб наступного разу, коли вони хочуть поміркувати на цю тему, у них була підказка у вигляді російської позиції", — заявила Захарова.

Вона також наголосила, що гарантії безпеки для України, на її переконання, обернуться для Європи "гарантіями небезпеки".

Нагадаємо, лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що країни Європи готові надати Україні гарантії безпеки, але є умова.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловився про залучення миротворців Європи до гарантій безпеки в Україні.