Главная Новости дня Россия не согласится на мир без капитуляции Украины — ISW

Россия не согласится на мир без капитуляции Украины — ISW

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 14:08
Переговоры с Москвой - почему Кремль блокирует компромиссы
Путин и Лавров. Фото: Axios

Россия продолжает демонстрировать нежелание идти на любые компромиссы, кроме полной капитуляции Украины. Лавров и Песков в новых заявлениях подтвердили, что Кремль настаивает на своих максималистских требованиях и готов затягивать войну.

Об этом сообщили ISW.

Кремль не готов к компромиссам

В аналитическом отчете ISW от 17 сентября говорится, что российские власти публично сигнализируют о нежелании договариваться о мире на условиях, которые предусматривают уступки Москвы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обмен территориями не остановит войну, а также отверг возможность завершения войны через восстановление торговли между США и Россией. Он повторил требования Кремля, которые предусматривают замену украинского правительства, отказ от курса на НАТО и провозглашение нейтралитета.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что Россия якобы открыта к переговорному процессу. "Желательным решением" он назвал политическое и дипломатическое урегулирование, но без уступок со стороны Москвы.

По оценке ISW, эти сигналы Кремля свидетельствуют, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах. Аналитики считают, что Москва готова затягивать войну, чтобы достичь своих максималистских целей на поле боя.

Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров сделал очередное заявление относительно возможного размещения иностранных войск в Украине, назвав их "оккупантами".

Ранее мы также информировали, что международная рабочая группа по вопросам санкций против России обнародовала Рабочий документ №23, в котором изложены конкретные меры для усиления давления на РФ.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
