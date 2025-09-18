Переговоры с Москвой - почему Кремль блокирует компромиссы

Путин и Лавров. Фото: Axios

Россия продолжает демонстрировать нежелание идти на любые компромиссы, кроме полной капитуляции Украины. Лавров и Песков в новых заявлениях подтвердили, что Кремль настаивает на своих максималистских требованиях и готов затягивать войну.

Об этом сообщили ISW.

Кремль не готов к компромиссам

В аналитическом отчете ISW от 17 сентября говорится, что российские власти публично сигнализируют о нежелании договариваться о мире на условиях, которые предусматривают уступки Москвы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обмен территориями не остановит войну, а также отверг возможность завершения войны через восстановление торговли между США и Россией. Он повторил требования Кремля, которые предусматривают замену украинского правительства, отказ от курса на НАТО и провозглашение нейтралитета.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день заявил, что Россия якобы открыта к переговорному процессу. "Желательным решением" он назвал политическое и дипломатическое урегулирование, но без уступок со стороны Москвы.

По оценке ISW, эти сигналы Кремля свидетельствуют, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах. Аналитики считают, что Москва готова затягивать войну, чтобы достичь своих максималистских целей на поле боя.

